سعود بن صقر: القطاع السياحي مساهم بارز في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أهمية قطاع السياحة باعتباره مساهماً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وفي تعريف السياح من مختلف دول العالم بمختلف مناطق الجذب السياحي على اختلافها.

وأوضح سموه خلال تسلمه بحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي طابعاً بريدياً تذكارياً يحمل صورة «جبل جيس» أصدرته مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع «هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة»: أن توثيق «جبل جيس» هذا المعلم الشامخ، من خلال إصدار طابع خاص به، يعد تجسيداً لمكانة الإمارات وحضورها على خارطة السياحة العالمية، وترسيخاً لطموحات رأس الخيمة في تعزيز نموها بهذا القطاع الحيوي.

وأشاد سموه بالشراكة بين مجموعة بريد الإمارات، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبالتعاون الرامي إلى تعزيز المكانة السياحية للدولة وترسيخ سمعتها العالمية في هذا القطاع، وكذلك دورها المهم في توثيق معالم الإمارات والمساهمة في دفع مسيرة النمو والتقدم.

ويأتي إصدار الطابع التذكاري في إطار التزام المجموعة بدعم الجهود الوطنية إلى الترويج للسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في توثيق أبرز المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية والأثرية والسياحية في الدولة حيث يعتبر جبل جيس أحد أكثر المعالم الطبيعية تميزاً، باعتباره أعلى قمة جبلية في الدولة.

ثروة بيئية

وقال عبدالله الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: يشرفنا أن نسلم هذا الطابع البريدي التذكاري لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي استطاع برؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة أن يجعل من جبل جيس ثروة بيئية وزراعية تجسد طموحات إمارة رأس الخيمة، ووجهة سياحية مثالية تعزز الإمكانات السياحية الهائلة والمقومات الطبيعية المتنوعة في الإمارة. وتمثل الطوابع الجديدة التي قمنا بإصدارها بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إضافة مهمة لمجموعة الطوابع البريدية التي نحرص على إصدارها احتفاءً بالتراث الحضاري لدولتنا وسعياً وراء نقل رسالة الإمارات إلى العالم.

تخصيص

وأضاف الأشرم: يسرنا أن نخصص طوابع تحمل صورة جبل جيس باعتباره القمة الأعلى في الدولة، وجزءاً من سلسلة جبال الحجر الرائعة التي تشكلت قبل أكثر من 70 مليون عام في الجزء الشرقي من إمارة رأس الخيمة، حيث نؤكد بهذه المناسبة، المضي قدماً في مسيرتنا لتوثيق حضارتنا الفريدة عبر مجموعة من الطوابع التذكارية المميزة التي تجسد الغنى التاريخي والحضاري والطبيعي والسياحي الذي يتمتع به وطننا ويقوده نحو خطوات ثابتة باتجاه الصدارة العالمية.

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