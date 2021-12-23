«كهرباء دبي» تبرم اتفاقاً لتصنيع أقمار اصطناعية نانوية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة (NanoAvionics)، الرائدة في تصنيع الأقمار الاصطناعية النانوية، اتفاقاً لتصميم وبناء واختبار وإدارة إطلاق وتشغيل اثنين من الأقمار الصناعية النانوية «يو 3 ويو 6»، بالإضافة إلى نقل المعارف وتدريب الكوادر الشابة في الهيئة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتصنيع أقمار اصطناعية نانوية.

ويعمل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء على تعزيز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه «التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع».

خفض التكاليف

ويسهم البرنامج في تعزيز مكانة الهيئة الريادية من خلال تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية النانوية، ويدعم برنامج رقمنة الشبكة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والاستشعار من بُعد.

وتهدف «الهيئة» من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز مرونتها ورشاقتها في مراقبة وإدارة شبكات الكهرباء والمياه. كما ستتمكن من خفض التكاليف وتحسين استثمار أصولها، وتوفير خدمات طاقة ومياه مستدامة وفعّالة وموثوقة لمتعامليها، بالإضافة إلى دعم إدارة أصولها وشبكتها بشكل استباقي.

تأهيل كادر

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. وسيسهم البرنامج في تعزيز التنافسية العالمية والشراكات الاستراتيجية لقطاع الفضاء الوطني في الدولة وبناء مرحلة جديدة من القدرات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها لتوظيفها في تعزيز شبكات الكهرباء والمياه في دبي. ويتيح البرنامج مراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

ويدعم المشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته».

«يو 3»

وانسجاماً مع مسيرة التحول الرقمي في الهيئة، تعتزم الهيئة استخدام القمر الاصطناعي «يو 3» الذي يعتمد على إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى القمر الاصطناعي «يو 6» لمراقبة الأرض. وسيسهم استخدام اتصال شبكة الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء وصور الأقمار الاصطناعية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الحصول على البيانات بما يسهم في تحسين كفاءة وفعالية كل عمليات الهيئة.

وتتعاون الهيئة وشركة NanoAvionics لإدارة الإطلاق وإنشاء المحطة الأرضية، بالإضافة إلى برنامج تدريب مكثف للكوادر الإماراتية في الهيئة بهدف تسهيل نقل المعرفة ودعم التوسع في القدرات الفضائية المستقبلية للهيئة.

من جانبه، قال فيتنيس ج.بوزاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NanoAvionics: «إنَّ هذا المشروع المذهل لشركتنا هو مثال رائع على دور تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية في تحسين حياتنا ومساعدتنا كي نصبح أكثر استدامة. ويعكس تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي لنقل المعارف وتكامل الأقمار الاصطناعية والمهام، الإمكانات والقيمة التي يمكن لفريقنا المختص أن يقدمها لمتعاملينا.

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