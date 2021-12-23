«إقامة دبي» تحتفي بفرق التميز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فرق التميز المؤسسي التي ساهمت في ارتقاء «إقامة دبي» إلى مستوى النخبة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين في جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي، الذي أقيم تحت شعار «نحتفل بتميزنا» في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي. بحضور كل من سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير العام ونوابهم والمستشارين بإقامة دبي.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: «سعدنا بحصول إقامة دبي على هذه الجوائز في برنامج دبي للتميز الحكومي ووصولها إلى مستوى النخبة، وهذا الإنجاز، يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الإدارة في الريادة والتميز الحكومي». مضيفاً: «إن «إقامة دبي» من الدوائر الحكومية التي شهدت تطوراً كبيراً في مستوى وجودة الخدمات المقدمة».

ومن جانبه أشاد الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بجهود فرق التميز المؤسسي الذين ساهموا في الارتقاء بمنظومة العمل وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي . وتضمن الحفل تكريم فريق «كوفيد 19»، وفريق معيار الاستراتيجية، وفريق معيار إدارة العمليات، وفريق إدارة الموارد المادية، وفريق معيار استشراف المستقبل، وفريق معيار إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات والخطط التشغيلية، وفريق إدارة المخاطر وفريق معيار الاستدامة في المجالات البيئة والاقتصادية والاجتماعية، وفريق الحكومة الرقمية، وفريق الخدمات الحكومية، وفريق الدعم الفني وفريق التقييم الوظيفي والمؤسسي، وفريق حوكمة الأداء المؤسسي، وفريق عمل معرض اليوم الوطني الـ50.

وفي تكريم خاص، كرمت «إقامة دبي» العميد علي غانم المري مستشار شؤون الهوية والجنسية تقديراً لجهوده وعطائه، وكونه نموذجاً ملهماً للقائد المثابر.

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