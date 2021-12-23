مبادلة و«G42» تتعاونان لتأسيس مجمع لتصنيع الأدوية الحيوية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» ومجموعة «G42»، الشركة الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس مجمع عالمي المستوى، لتصنيع المنتجات الدوائية الحيوية في أبوظبي، للاستفادة من الطلب العالمي على اللقاحات وأحدث المنتجات العلاجية، وتعزيز سلاسل التوريد في المنطقة، وتسريع أجندة التنويع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وسيعمل مجمع تصنيع الأدوية الحيوية على الاستثمار في إنشاء العديد من مبادرات إنتاج الأدوية الحيوية، عبر الاستفادة من خبرة شركات الصناعات المتقدمة التابعة لمبادلة، إلى جانب القدرات العالية التي تمتلكها مجموعة «G42» في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية.

وتعكس الاتفاقية تطلعات مبادلة لبناء منظومة حيوية متكاملة ومستدامة للرعاية الصحية وعلوم الحياة في أبوظبي، ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات وتنوعها الاقتصادي.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار: «من خلال تأسيس مجمع متطور لتصنيع الأدوية الحيوية بالشراكة مع مجموعة «G42» والشركات التابعة لمجموعتنا، فإننا نلتزم بمواصلة التركيز على الابتكار في استثماراتنا وتطوير منظومة متكاملة لعلوم الحياة في أبوظبي، ودعم دورها الحيوي في تسريع بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة في دولة الإمارات».

من جانبه قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «G42»: «شهدت التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الكثير من التغيرات على مرّ السنين، والتي ساهمت في تحديثها باستمرار وتطويرها نحو الأفضل»، مشيراً إلى أن شركات الأدوية والرعاية الصحية تملك فرصة استثنائية للاستفادة من التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والسحابة لتحسين عملياتها.

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