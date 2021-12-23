أصحاب الهمم في «زايد العليا» يصنعون 100 مصد لعجلات الطائرات

المصدر: أبوظبي - وام

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سلّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم شركة جيتكس لخدمات الطيران إحدى الشركات العاملة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي، 100 مصد لعجلات الطائرات للاستخدام اليومي من تصميم وتطوير منتسبي المؤسسة وتحمل شعار «النحلة»، وهي العلامة التجارية التي تميز منتجات أصحاب الهمم.

ومصدات العجلات، هي عبارة عن أوتاد يتم تصنيعها من مادة المطاط، ضرورية لعمليات الطيران، حيث تساعد في الحفاظ على سلامة الطائرات والموظفين أثناء وجودهم على المدرجات وساحات المطار. وتحتاج كل طائرة ما يقارب 6 مصدات، توضع بشكل ملاصق للعجلات لتثبيت الطائرة في وضع التوقف ومنع حركتها.

وشكر عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المهندس مهند ودعة مدير عام الشركة على الثقة التي منحها للمؤسسة للحصول على مصدات عجلات الطائرات من صنع أصحاب الهمم تحمل علامة «النحلة» المميزة لمنتجاتهم، مشيداً بتلك المبادرة التي تعبر عن الحس الوطني للمسؤولين بالشركة لدعمهم جهود المؤسسة في تمكين ودمج منتسبيها من مختلف فئات أصحاب الهمم في المجتمع.

وأثنى على الإدارة والعاملين في شركة «جيتكس» لتواصلهم المستمر وحرصهم البالغ على أن يكون لأصحاب الهمم بصمة في عملهم لخدمة قطاع الطيران من خلال إقرار الفريق التقني بالشركة والتأكد من توافق المنتج «مصدات الطائرات» مع لوائح السلامة والقياسات المطلوبة.

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