المري يتفقد المخيم الشتوي لطلبة أكاديمية شرطة دبي في حتا

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المخيم الشتوي الثاني لطلبة أكاديمية شرطة دبي، بمنطقة وادي حتا هب، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعقيد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، ونائبه العقيد عبد الله راشد الهفيت، ورئيس مركز بلدية حتا، عمر سعيد المطيوعي، وخلفان البدواوي مدير شركة حتا أدفينشرز، وعدد من ضباط الأكاديمية، والطلبة المرشحين والمرشحات، والطلبة الجامعيين، ومنتسبي الدورات التأسيسية.

وأشاد معالي الفريق عبد الله المري، بالتجهيزات والتنظيم الجيد للمخيم الشتوي، والذي يقام للعام الثاني، تفعيلاً لاستراتيجية السياحة الداخلية في الدولة، والهوية السياحية الموحدة، كما أنه يأتي في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، بإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، والابتكار في القدرات المؤسسية للطلبة، عبر تنظيم أنشطة رياضية وتوعوية، وجلسات حوارية وثقافية.

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