مذكرة تفاهم بين «محمد بن راشد للفضاء» و «خليفة للعلوم» حول مهمة الإمارات لاستكشاف القمر

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تنص على تعاون الطرفين في الجوانب ذات الصلة في مهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف القمر بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والأبحاث العلمية.



وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.



وتنص مذكرة التفاهم، على تفاهم الطرفين لتبادل الخبرات والمعارف بما في ذلك الخبرات العلمية وتطوير الموارد البشرية، وذلك لتسهيل الشراكات والتعاون في كل المجالات، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة لربط البيانات، لما فيه خدمة الصالح العام في الدولة.



وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسرنا أن نتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الجوانب ذات الصلة بمهمة الدولة لاستكشاف القمر. ونحرص من خلال تعاوننا إلى بناء كفاءات الجيل القادم من مهندسي الفضاء. ومن شأن المعارف التي سيتم الحصول عليها من خلال هذا التعاون أن تفيد المجتمع العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تساهم أيضاً في اكتشاف أنشطة وأبحاث جديدة، وتعزز التطبيقات العملية المحتملة للعلوم في المجالات الأكاديمية».



وبدوره قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تسعدنا المشاركة في مذكرة التفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء للتعاون في تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بـ«المركبة راشد» ضمن مهمة الإمارات القمرية التي تعتبر أول مهمة عربية يتم إرسالها إلى القمر. وفي هذا الصدد، تسعى جامعة خليفة إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المهمة، خاصة أنها تمتلك الخبرات المتميزة والبنية التحتية ورأس المال البشري المتخصص في هذا المجال لضمان تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء وبما ينسجم مع رؤية قيادتها».





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