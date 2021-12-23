ضاحي خلفان يطلع على استراتيجية «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي خلال الملتقى الاستراتيجي لإعداد خطة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 2022-2024 على الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية المقترحة للدورة الاستراتيجية المقبلة، ووجه معاليه بالمضي قدماً في استكمال مراحل تطويرها واعتمادها وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لكل المواطنين والمقيمين ومواكبة أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال.



وأشاد معاليه ببنود الخطة الاستراتيجية الجديدة وحرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على إشراك موظفيها في إعدادها بمختلف تخصصاتهم الإدارية والميدانية، كما وجه بعض الملاحظات والتوجيهات للمعنيين حول بعض البنود المهمة، متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على هذه المؤسسة الحيوية المهمة.



وأقيم الملتقى في مجلس أم سقيم بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء أحمد عتيق المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وموظفي الإسعاف.



وقدمت خلال الملتقى الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي عرضاً مفصلاً حول رحلة المؤسسة للتحضير لدورة 2022 - 2024 والأدوات المستخدمة في تطوير الاستراتيجية لتكون منظومة إسعافية متطورة ومرنة ومستدامة تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة وتتواءم مع استراتيجية دبي 2030.

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