محمد الشرقي: المشاريع التنموية ترتقي بجودة الحياة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المشاريع التنموية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، تماشياً مع معايير التنافسية العالمية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطبيق أفضل الممارسات التطويرية في مشروعات قطاعي السياحة والتجارة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات، واستراتيجيتها التنموية الشاملة. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء لجنة نظام العنونة والإرشاد المكاني بالفجيرة، برئاسة الدكتور أحمد حسن المرشدي مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية. واطلّع سموّه خلال اللقاء، على اختصاصات اللجنة ومهامها، إلى جانب عرضٍ تعريفيٍ بمشروع العَنونة في إمارة الفجيرة، وخطة عمل المشروع وآلية تنفيذه، كما استمع سموّه إلى شرحٍ تفصيليٍ عن أهداف المشروع، الذي سيرفع مستوى خدمات السياحة والتجارة الإلكترونية في الفجيرة، ويدعم الارتقاء بفرص التنمية المستدامة فيها، عبر تعزيز جودة الاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث، وسهولة جمع المعلومات الإحصائية، وبيانات الخدمات العامة في الإمارة، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، في قطاع النمو العمراني والنقل والبيئة.





أسس





ووجّه سمو ولي عهد الفجيرة، بتكثيف العمل، ومواصلة الجهود، لضمان تحقيق أهداف المشروع وفق أسس واضحة، تعبر عن هوية الإمارة ورؤيتها التنموية، مؤكداً سموه ضرورة مراعاة الاعتبارات الراسخة في موروث الإمارات الشعبي والتاريخي في عنونة الشوارع وتسميتها.



وبدورهم، تقدم أعضاء لجنة مشروع العنونة والإرشاد المكاني بالفجيرة، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، بجزيل الشكر والامتنان، لدعم سموه ومتابعته الدائمة لعمل الفريق، لضمان إنجاح مراحل تنفيذه، وتحقيق أهدافه النهائية. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.





تهنئة



استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المستشار سعيد خلفان الذباحي رئيس نيابة الفجيرة، بمناسبة حصوله على جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وبارك سمو ولي عهد الفجيرة، للمستشار سعيد الذباحي، فوزه بالجائزة، متمنياً له النجاح والتوفيق في مسيرته المهنية، ومؤكداً أهمية الجائزة في تكريم وتقدير أصحاب الأداء المميز في مجال عملهم.



ومن جانبه، تقدم المستشار سعيد الذباحي، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تشجيع سموه المستمر لأبناء الفجيرة، لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في مهام عملهم، وبالتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعم سموه لأصحاب الإنجازات، ودفعهم لتقديم أفضل مستويات الأداء في مسارهم المهني.

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