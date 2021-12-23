رؤية محمد بن راشد تعزز جاهزية الإمارات لريادة المستقبل

المصدر: دبي- وائل نعيم

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وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً جديداً خلال 2021، أسهم في ترسيخ فكر حكومي فريد، شكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة، وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح الأجيال القادمة، بما يعزز أركان الاتحاد، وبناء اقتصاد مستدام، وحرص سموه على إطلاق مبادرات وقرارات، تضمنت دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، الهادفة إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، ما أسهم في تحقيق نجاحات باهرة، رفعت اسم الدولة، وإمارة دبي عالياً، على الصعد كافة، وتحقيق سعادة الناس، التي تمثل الغاية الأولى للتنمية في الدولة، وكان لمبادرات وقرارات سموه، الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الدولة، وتبوئها العديد من المراكز العالمية الأولى، بهدف الوصول إلى الرقم واحد عالمياً.







القيادة الرشيدة في اجتماع عيد الاتحاد الخمسين.. تأكيد على استمرار مسيرة التطوير والازدهار وسعادة المواطنين

رسالة



وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى شعب الإمارات، بمناسبة الذكرى الـ 15 لتولي سموه رئاسة الوزراء، حيث سلط سموه في الرسالة، على أهم المنجزات الحكومية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وأسهمت في جعل الدولة من الدول الأسرع نمواً والأكثر تطوراً، لتتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية، وتتحول منظومتها الحكومية، إلى نموذج معياري في الفاعلية والإنتاجية.



«سبيس دي»



وأطلق سموه برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، ومشاريع «قمة دبي»، و«شلالات حتا المستدامة»، خلال زيارة سموه للمقر الرئيس للهيئة، ويدعم «سبيس دي»، رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء، بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، ويتضمن إطلاق قمر اصطناعي رئيس، مزوّد بأحدث تقنيات التصوير والاتصال الفضائي، وذلك تزامناً مع إكسبو 2020.



استراتيجية إعلامية



كما اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة سموه، الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية للإمارات، واستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، وتغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم، متى توفرت لهم الإمكانية المادية. كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، وسياسة الاقتصاد الدائري.



الحياة الرقمية



واعتمد سموه، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، التي تستهدف وضع الأسس الرئيسة لتعزيز جودة الحياة الرقمية في الإمارات، وتحفيز المجتمع الرقمي، وتعزيز ريادة الدولة، ضمن مؤشر التنافسية الرقمية، وترتكز على 4 محاور رئيسة، هي: القدرات الرقمية، والسلوك الرقمي، والمحتوى الرقمي، والاتصال الرقمي، وتتضمن 11 مبادرة نوعية داعمة.



الشركات المساهمة



وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرسوم رقم (3) لسنة 2021، بإدراج أسهُم الشّرِكات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي.



قانون الجنسية



واعتمد سموه تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية، للسماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية، وتشمل الفئات المستهدفة من القرار، المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية، كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب.







القنوات الذكية



كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، التي شملت للمرة الأولى تقييم القنوات الرقمية، ومراكز الاتصال الحكومية، وغطت نحو 100 قناة تقديم خدمات في 28 جهة، وتصدرت نتائجها وزارة الداخلية، بحصولها على 5 نجوم في أكثر من فئة.







لقاحات «كوفيد 19»



وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت إمارة دبي، مبادرة عالمية جديدة، حشدت من خلالها خبرات وقدرات كل من: «طيران الإمارات»، و«شبكة موانئ دبي العالمية»، ومطارات دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية.







محمد بن راشد.. حرص على متابعة الخطط التنموية الشاملة

«استثمر في دبي»



كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، منصة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، بهدف ترسيخ مكانة دبي، كوجهة عالمية للاستثمار.



3 سنوات



كما أمر سموه، بتمديد المهلة المحددة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي، لأغراض السكن الخاص، وذلك لمدة 3 سنوات إضافية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المُهلة السابقة. ويأتي القرار، في إطار عناية سموه الدائمة، بتوفير كافة المقومات التي تضمن سعادة للمواطنين.



دخول التاريخ



وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللحظة التاريخية من المحطة الأرضية، لدخول الإمارات التاريخ، كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، و5 دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، بعدما نجح مسبار الأمل، في الوصول إلى الكوكب الأحمر.



قرارات



واعتمد سموه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص، وتشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي، عبر تطبيقات الاتصال عن بعد، وتشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد، وتمت الموافقة على الفحوصات الجينية كفحوصات إلزامية موحدة، لما قبل الزواج في الدولة، وإضافتها للفحوصات الحالية. واعتماد التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها، وتشكيل اللجنة الدائمة للاتفاقيات، وإعادة العمل بنسبة 10 % المقررة للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم في الأسواق المالية.



خلوة وزارية



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعلان عام 2021 عام الخمسين، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلوة وزارية، وذلك بهدف وضع إطار استراتيجي للرؤية التنموية لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً المقبلة، ما يرسخ مكانة الإمارات الريادية في المنطقة، ويعزز تنافسيتها. وتم تكريم فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي يضم أكثر من مئتي مهندس ومهندسة.







شارع «المنخول»



وأمر سموه بإطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على شارع «المنخول»، وهو أحد أهم الشوارع الحيوية في دبي، تخليداً لذكرى الأمير الراحل، وتقديراً للدور الإنساني الكبير، للمغفور له بإذن الله تعالى، والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



تعيينات جديدة



وأعلن سموه عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم تعيين معالي حمد مبارك الشامسي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، وزير دولة في حكومة الإمارات، وتعيين معالي خليفة سعيد سليمان، رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بدرجة وزير.



التوسع في التطعيم



وبناءً على توجيهات سموه، أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن التوسع في حملة التطعيم ضد «كورونا»، لجميع الفئات، من سن 40 عاماً فما فوق، من حاملي إقامة دبي (سارية)، والمقيمين من سن 60 عاماً فما فوق، ممن يقطنون دبي، ويحملون إقامة أي من الإمارات الأخرى، ومواطني دول مجلس التعاون، ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية.



نظام إدارة الأداء



وأصدر سموه، القرار رقم (6) لسنة 2021، باعتماد نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية القطاع الحكومي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وتوجهاتها.







«خطة دبي الحضرية 2040»



وأطلق سموه «خطة دبي الحضرية 2040»، تزامناً مع عام الخمسين، وتماشياً مع أهدافه، وترسم الخطة، خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيس الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.







فصل منازعات الورثة



وأصدر سموه، القرار رقم (8) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة قضائيــة خاصة، تختص بالنظر والفصل في الطلبات أو الادِّعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة، بسبب بيع العقار السكني، بعد وفاة مورثهم، بهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف، لا سيما كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات والمُطلقات والأرامل، والأشخاص من ذوي الهمم.







تصريح وتأشيرات



كما اعتمد سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء، استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، وتأشيرات سياحية متعددة الدخول، لكافة الجنسيات، وحزمة من المبادرات والقرارات، في إطار تعزيز بيئة الأعمال في الإمارات، واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات، وزيادة تنافسية القطاع السياحي، ودعم الاقتصاد الوطني.



«مشروع 300 مليار»



وأطلق سموه، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn «مشروع 300 مليار»، كاستراتيجية حكومية عشرية، هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.







الاقتصاد الإبداعي



وأطلق سموه، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، من 2.6 % في نهاية 2020، إلى 5 % بحلول عام 2025. وتتضمن هذه الاستراتيجية المبتكرة، تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.



«الإمارات للتنمية»



واعتمد سموه، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية، تهدف إلى تعزيز دور المصرف، كمحرك أساسي، ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني.







الدفعة الثانية



كما أعلن سموه، اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية، في خطوة تترجم سعي الإمارات المتواصل، نحو الريادة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء.







«100 مليون وجبة»



وأطلق سموه، حملة «100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام، في 20 دولة، في شهر رمضان، من غانا غرباً، حتى باكستان شرقاً، وفي القلب منها العالم العربي، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية، وقارتي أفريقيا وآسيا، والمساهمة في التغلب على تحدي الجوع في العالم.







«استقطاب واستبقاء المواهب»



واعتمد سموه، خلال اجتماع مجلس الوزراء «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في دولة الإمارات»، والتي تركز على الوصول لعدد من المستهدفات، في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، ضمن 3 أهداف رئيسة، هي: ترسيخ مكانة الإمارات، كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة، لتمكين اقتصاد المعرفة، وترسيخ صورة الإمارات، كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.







المكافآت السلوكية



وأطلق سموه البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، إحدى مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل، لدعم وتطبيق الإطار الاستراتيجي، والنموذج الوطني (الإماراتي) للمكافآت السلوكية، والبرنامج الأول في علم السلوك، بمرتكزات أساسية، هي الوطن والمجتمع والأسرة.



مستشفى خيري



وأعلن سموه، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على «التوتير»، عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان بدبي، المستشفى الخيري والإنساني المفتوح للجميع، والذي يضم 250 سريراً، وسيستقبل 30 ألف مراجع سنوياً، ويقام على مساحة بناء 50 ألف متر مربع، وسيتم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والعلاجية.



وادي تكنولوجيا الغذاء



وأطلق سموه المرحلة الأولى من مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، وهدفه مضاعفة إنتاج دبي الغذائي 3 مرات، إذ يمثل مدينة عصرية متكاملة، تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء، ضمن أنشطتها، وتسعى لاستقطاب العقول المبدعة والشابة، لرسم مستقبل الغذاء.







نتائج سنوية



وأعلن سموه، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2020، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، 1.2 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة 83 مليون إنسان، في 82 دولة حول العالم.



تشريعات تنظيمية



وأصدر سموه عدداً من التشريعات التنظيمية، لجهات تابعة لحكومة دبي، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي، التي اعتمدها سموه، من خلال اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي.



قانون



وأصدر سموه القانون رقم (5) لسنة 2021، بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم (9) لسنة 2004، بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، يوفر القانون الجديد، المزيد من الوضوح، بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز والمحافظ وهيئات المركز.







رئيس ديوان حاكم دبي



وأصدر سموه، المرسوم رقم 22 لسنة 2021، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي.



تعيين



كما أصدر سموه المرسوم رقم (16) لسنة 2021، بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي.







1300 خدمة رقمية



ووجّه سموه، بالبدء بعملية تقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية، تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، ليتم الإعلان عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية، في تقديم الخدمات الرقمية، مطلع شهر سبتمبر 2021.







الجينوم الإماراتي



واعتمد سموه تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ليكون المجلس، المسؤول عن إدارة أعمال برنامج الجينوم الإماراتي في الدولة، والإشراف عليه.







التقاضي عن بعد



ووجّه سموه، بتحويل 80 % من جلسات المحاكم الاتحادية، إلى جلسات تقاضٍ عن بعد، بشكل دائم، قبل نهاية 2021. حيث قال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «نجحت الإمارات في تبني أنظمة ذكية للتقاضي عن بعد، خلال الجائحة، وجهنا اليوم، وزارة العدل، بالعمل على تحويل 80 % من جلسات المحاكم الاتحادية، بشكل دائم، إلى جلسات تقاضٍ عن بعد، قبل نهاية 2021..».







هيئة دبي الرقمية



وأصدر سموه، قانوناً بإنشاء «هيئة دبي الرقمية»، وإلحاق 5 مؤسسات تحت مظلتها، وهي: حكومة دبي الذكية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين حمد عبيد بن الشيخ المنصوري، مديراً عاماً لهيئة دبي الرقمية.







غرف تجارة دبي



واعتمد سموه، مجلس إدارة غرف دبي، وتشمل غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في إطار الهيكلة الجديدة، الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل في الغرف، لتكون من أهم الروافع الاقتصادية الرئيسة لإمارة دبي.



مبادرات اقتصادية



وأطلق سموه عدداً من المبادرات الجديدة لوزارة الاقتصاد، تمثل خريطة طريق لتطوير نموذج اقتصادي متطور، يواكب الرؤية المستقبلية للدولة، وتم إطلاق مشروع مسرعات للشركات العائلية، ومعهداً للأبحاث الاقتصادية، بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية (مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي)، وأكاديمية لريادة الأعمال، ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة، وبوابة ذكية لتوفير معلومات متكاملة، حول سياسات وفرص الاستثمار، وأجندة وطنية واضحة، لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة.







البرنامج الوطني للمبرمجين



وأطلق سموه «البرنامج الوطني للمبرمجين»، ويهدف البرنامج الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، إلى دعم المبادرات الوطنية، والاستراتيجيات المستقبلية للدولة، والرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية، واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم.







100 ألف مبرمج



وتنفيذاً لتوجيهات سموه، بمنح 100 ألف إقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة، والمتخصصة في مجال البرمجة، أعلن «البرنامج الوطني للمبرمجين»، عن البدء باستقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين المقيمين في الدولة، ومختلف أنحاء العالم.



مشاريع طرق استراتيجية



وافتتح سموه مشاريع طرق استراتيجية، لتعزيز شبكة الربط بين إمارات الدولة، باستثمارات 1.95 مليار درهم، التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخراً، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهدف تعزيز شبكة الطرق بين إمارات الدولة، واختصار المسافة بين مختلف مناطقها المختلفة.







دبي الصحية الأكاديمية



أصدر سموه القانون رقم (13) لسنة 2021، بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، كما أصدر سموه القانون رقم (14) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018، بشأن هيئة الصحة فــي دبي.



مجلس تنمية الموارد البشرية



كما أصدر سموه المرسوم رقم (27) لسنة 2021، بتشكيل «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي»، على أن يضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في متابعة تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الرامية لتطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص.







الإقامة الذهبية للأطباء



وتنفيذاً لتوجيهات سموه بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة، دعت حكومة دولة الإمارات، جميع الأطباء المقيمين في الدولة، إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات.



الطباعة ثلاثية الأبعاد



وأصدر سموه المرسوم رقم (24) لسنة 2021، بشأن تنظيم استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثية الأبعاد، في أعمال البناء في إمارة دبي، على أن تكون «بلدية دبي»، هي الجهة المعنية بتحقيق أهداف هذا المرسوم، وفق الصلاحيات والمهام المحددة لها في نص المرسوم، وتحقيق نسبة لا تقل عن 25 %، من إجمالي المباني التي سيبدأ تشييدها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، وذلك بحلول عام 2030.







تقييم مراكز الخدمة



كما اعتمد سموه نتائج تقييم مراكز الخدمة، وفق نظام النجوم العالمي، لتصنيف الخدمات للدورة الرابعة، التي شملت تقييم 69 مركزاً في 12 جهة حكومية اتحادية في الدولة، وتصدرت نتائجها «وزارة الداخلية»، و«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، بحصول مركزين تابعين لهما، على تصنيف الست نجوم.



تدشين



ودشن سموه المشروع الأول من المرحلة الخامسة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 300 ميغاوات، وتصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميغاوات، باستثمارات تقدر بــ 2.058 مليار درهم. كما أطلق سموه، مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح، في منطقة حتا.



رواد العمل الإنساني



وأعلن سموه عن فتح باب الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات، للعاملين في قطاع العمل الإنساني، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الموافق 19 أغسطس من كل عام. وترسخ المبادرة موقع الإمارات عاصمة عالمية للعمل الإنساني المستدام.



6 مشاريع بحتا



كما اعتمد سموه 6 مشاريع جديدة، ضمن خطة حتا التنموية، في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، التي أطلقها سموه. وتضم المشاريع، تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر، وتلفريك بطول 5.4 كم، وشلالات حتا المستدامة، وفندقاً عالمياً، ومسارات Hiking، وصولاً لأعلى قمة في دبي «جبل أم النسور 1300 متر»، وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء 200 نزل عطلة، لدعم السياحة الداخلية.





50 مشروعاً وطنياً



وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموهما الرسمي على تويتر، أن المرحلة القادمة، ستشهد إطلاق دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: «نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام، بطريقة مختلفة، بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، سنعلن عن 50 مشروعاً وطنياً، بأبعاد اقتصادية، خلال شهر سبتمبر».



تقييم الجهات الحكومية



واعتمد سموه، نتائج تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية اتحادية في الخدمات الرقمية، ضمن عملية تقييم شاملة، وجّه سموه بإطلاقها في يونيو الماضي، لتشمل أكثر من 1300 خدمة رقمية، تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. ومنح سموه 90 يوماً أمام أسوأ 5 جهات، لتعديل مسارها لتحسين الخدمات.







مبادئ الخمسين



واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة سموه، العمل بمبادئ الخمسين لدولة الإمارات، وتم توجيه جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية، الالتزام بمبادئ الخمسين، التي تم إصدار قرار فيها من رئيس الدولة، حفظه الله، المبادئ خارطة طريق، ومسار استراتيجي لجميع فرق العمل في الدولة. كما تم اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، والاستناد عليها في عمل حكومة الإمارات، وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.





دمج اختصاصات



وأصدر سموه، المرسوم رقم (34) لسنة 2021، بشأن «مركز دبي للتحكيم الدولي»، والذي نصّ على إلغاء كل من «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، و«مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي»، ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في «مركز دبي للتحكيم الدولي»، المُنشأ بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2004.







المناطق الاقتصادية المتكاملة



كما أصدر سموه، القانون رقم (16) لسنة 2021، بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وأصدر سموه مرسومين، بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والدكتور محمد أحمد الزرعوني، رئيساً تنفيذياً للسُلطة.



تنظيم أعمال الصلح



وأصدر سموه القانون رقم (18) لسنة 2021، بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي، بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودّية للمُنازعات عن طريق الصُّلح، والتشجيع على تبني الطُّرق البديلة لحل المنازعات الناشئة بين أطراف المنازعة، وتعزيز استمرارية العلاقات التعاقدية، والمشروعات التجارية والمدنية بين الأفراد والشركات.







أمن المنافذ الحدودية



وأصدر سموه القانون رقم (15) لسنة 2021، بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بهدف تعزيز إمكانات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، كما أصدر سموه المرسوم رقم (38) لسنة 2021، بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.



ميزانية إسكانية تاريخية



واعتمد سموه ميزانية إسكانية تاريخية، بقيمة 65 مليار درهم، للعشرين عاماً القادمة، للمواطنين في إمارة دبي، ووجّه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي، 4 أضعاف، بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة.



نقل



وأصدر سموه القانون رقم (17) لسنة 2021، بنقل «لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية»، إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.





تشكل جديد للحكومة



وأعلن سموه، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حيث تم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للمالية، كما أعلن سموه، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، وذلك بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات.



تخصيص أراضٍ ومساكن



واعتمد سموه، تخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن، بإجمالي 5.2 مليارات درهم، كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين بإمارة دبي، ورفع قيمة القرض السكني، لتصل إلى مليون درهم، من دون فوائد، للفئات المستحقة، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين.



افتتاح إكسبو



وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي أقيم في ساحة الوصل، التي تشكل قلب إكسبو، والرابط بين محاوره الثلاثة «الاستدامة و«التنقل» و«الفرص».



يوم البرمجة



ووجّه سموه، باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة، يحمل شعار «الإمارات تبرمج»، الذي يصادف تدشين سموه، أول حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي، قبل عشرين عاماً، في 29 أكتوبر 2001.







مهمة فضائية جديدة



وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فعالية أعلنت خلالها حكومة الإمارات، ضمن مشاريع الخمسين، عن المشروع الفضائي غير المسبوق لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، داخل المجموعة الشمسية، وتحقيق أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب الأرض 560 مليون كيلومتر، لتكون الدولة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً، ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات، في المجموعة الشمسية.





تطوير الأسواق المالية



واعتمد سموه، تكليف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي، ووضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة، لترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي، كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال، على المستويين الإقليمي والعالمي.



دمج



وأصدر سموه قراراً، بدمج كل من «اقتصادية دبي» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، تحت مظلة دائرة جديدة، باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، وتعيين هلال سعيد المري، مديراً عاماً لها. وتأتي هذه الخطوة، في إطار الخطة التي اعتمدها سموه، لتطوير منظومة القطاع الحكومي في إمارة دبي.





المركبات ذاتية القيادة



واعتمد مجلس الوزراء، ترخيص اختبار تقنيات المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، من خلال مختبر التشريعات، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس، الذي عقد في معرض إكسبو 2020 دبي، وتم ضمن أجندة الاجتماع، اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات، الهادفة إلى مواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي، وتعزيز المكانة الريادية للدولة في مختلف القطاعات.







مشاريع إسكانية



وأمر سموه، بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري، في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات «قرية الأسر السعيدة»، في منطقة محيصنة الرابعة، للأسر غير الممتدة، وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم، واعتمد سموّه مشاريع إسكانية في إمارة دبي، بقيمة 3.8 مليارات درهم.







إعفاء



وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في إكسبو 2020 دبي، تم ضمن أجندة الاجتماع، اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي، وتم اعتماد سياسة وطنية للدواء، وإعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها، وذوي المتوفين وأصحاب الهمم، وصرف مساكن حكومية للأسر محدودة الدخل، لتوفير مسكن كريم لهم. واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، واعتماد حزمة من التشريعات والقوانين.







جائزة الإعلام العربي



وبتوجيهات سموه، كشف «نادي دبي للصحافة»، عن إطلاق مرحلة جديدة لجائزة الصحافة العربية، لتتحول إلى «جائزة الإعلام العربي»، وتضم ثلاثة قطاعات رئيسة، هي الصحافة العربية، والإعلام المرئي، والإعلام الرقمي، في تطوير شامل، هدفه مواكبة تطور المشهد الإعلامي العربي، والاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته «جائزة الصحافة العربية»، على مدار أكثر من 20 عاماً، واصلت خلالها دوراً محورياً في تحفيز الإبداع الصحافي.



اليوبيل الذهبي



وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام والشيوخ، الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد الـ 50»، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في منطقة حتا في دبي.



برنامج وطني للسكك الحديدية



وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم إطلاق «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى دولة الإمارات، للسنوات والعقود المقبلة، وما يتضمنه ذلك من إطلاق مشاريع سكك حديدية، لنقل الركاب مباشرة بين إمارات ومدن الدولة، من بينها قطار الاتحاد، ويندرج البرنامج، تحت مظلة مشاريع الخمسين.

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