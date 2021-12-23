محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة

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تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مقر إكسبو 2020 دبي، أوراق اعتماد خمسة سفراء جُدُد معينين لدى الدولة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

كما أدى أمام سموه، سعادة السفير محمد مراد حسن مراد البلوشي، اليمين القانونية سفيراً للدولة لدى جمهورية أذربيجان الصديقة.

وقد تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد سعادة خميسي عريف، سفير الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وسعادة سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند، وسعادة أكيو ايسوماتا، سفير اليابان، وسعادة أودونباتيار شيجيخوو، سفير جمهورية منغوليا، وسعادة خايير حاميتي، سفير جمهورية كوسوفو.

وقد رحّب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالسفراء الجُدُد متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم بما يسهم في تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين دولة الامارات وبلدانهم، فيما أكد سموه أنهم سيجدون كل العون لتمكينهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل بما يمهد الطريق لمزيد من الفائدة المتبادلة ويحقق المصالح المشتركة، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

ونقل السفراء المُعينون لدى الدولة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وصادق أمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات وشعبها الكريم، مؤكدين تطلعهم للقيام بأدوار ملموسة في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستويات جديدة وضمن مختلف المجالات.

حضر مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء الجُدُد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

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