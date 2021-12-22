علاج 3 مرضى بسرطان الدم في الدولة عبر زراعة نخاع العظم الذاتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي عن نجاحها في علاج 3 مرضى بنوع من سرطان الدم، يعرف باسم الورم النقوي المتعدد باستخدام زراعة نخاع العظم، عبر الخلايا الجذعية، في سابقة طبية وتقنية كبيرة لوحدة زراعة نخاع العظم المتكاملة في مدينة برجيل الطبية، وفريق العمل المسؤول بقيادة الطبيب الإماراتي الدكتور حميد الشامسي، مستشار الأورام السرطانية ومدير خدمات الأورام بمدينة برجيل الطبية، وتكللت رحلة العلاج بنجاح كبير، أسهم في إنقاذ حياة المرضى الـ 3 الذين سافر أحدهم خصيصاً لتلقي هذا العلاج في أبوظبي.

وتعدّ زراعة نخاع العظم باستخدام الخلايا الجذعية للمريض أحدث أساليب علاج سرطان الدم، وأكثرها ابتكاراً، وتمثل نقلة نوعية ستسهم في علاج الكثير من مرضى سرطان الدم في الدولة والدول المجاورة، حيث لا يتطلب العلاج تبرع شخص آخر بالخلايا الجذعية، بل يتم جمع الخلايا الجذعية السليمة من المريض، وإعادة تغذية جسده بها.

ونفذ الإجراءات الطبية الناجحة، التي أدت إلى علاج المرضى الـ 3 فريق من أطباء مدينة برجيل الطبية المتخصصين في أمراض الدم والأورام السرطانية وغيرها، وذلك في وحدة زراعة نخاع العظام الجديدة المختصة بعلاج الحالات المعقدة من سرطانات وأمراض الدم لدى البالغين والأطفال.

وكان أحد المرضى، وهو المواطن اللبناني أمين خير الدين البالغ من العمر 53 سنة، قد وصل خصيصاً إلى أبوظبي سعياً للحصول على العلاج، الذي بدأت مدينة برجيل الطبية في تقديمه إلى الجمهور منذ سبتمبر الماضي، وخضع منذ وصوله إلى الإشراف المباشر للطبيب المسؤول الدكتور حميد الشامسي في رحلة علاجية قال أمين إنها لم تستغرق سوى شهرين.

أما المريضان الآخران فهما المهندس الفلبيني المقيم في أبوظبي صمويل جالولون سانكوي البالغ من العمر 43 عاماً، ومريض آخر من جنسية عربية مقيم في إمارة الشارقة، يبلغ من العمر 51 عاماً، فقد عبّرا كذلك عن امتنانهما لمدينة برجيل الطبية وللدولة وما وصفاه بالـ«الإجراءات السلسلة والسريعة»، التي أفضت إلى تعافيهم من سرطان الدم.

نقاهة

وكان صمويل تلقى العلاج في شهر نوفمبر 2021 قبل أن يغادر المستشفى في حالة مستقرة، ليقضي فترة النقاهة في منزله بالشارقة، وأفاد المريض الثالث بتشخيص مرضه عام 2005، وخضوعه إلى العلاج بالأساليب الطبية التقليدية في أبوظبي منذ ذلك الحين وحتى علاجه في مدينة برجيل الطبية، وقال: عانيت من هذا المرض لمدة 15 عاماً منذ تشخصيه لأول مرة، ولم يكن ثمة حلّ ناجع سوى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، وهو ما ينطوي على الكثير من التكاليف التي لا يمكنني تحمّلها، ولكنني استطعت الحصول على العلاج نفسه هنا، في أبوظبي، حيث أعيش، وتعيش أسرتي.

وتستخدم زراعة نخاع العظام باستخدام الخلايا الجذعية للمريض في علاج أمراض منها اللوكيميا وفقر الدم اللاتنسجي والورم النقوي المتعدد «مايلوما» وسرطان الغدد اللمفاوية «ليمفوما»، نظراً لخضوع هذه الفئات من المرضى للعلاج الكيميائي، والذي يؤدي إلى تلف في نخاع عظم المريض.

أثر

ومن جانبها أكدت الدكتورة كيان محيدلي استشارية أمراض الدم رئيس وحدة زراعة نخاع العظم في مدينة برجيل الطبية، أن وجود هذه الوحدة يقدم للمرضى فرصة لتلقي العلاج في محيطهم المألوف، وإلى جانب أسرهم وأصدقائهم دون الحاجة إلى السفر للخارج، ما له تأثير إيجابي كبير في الحالة النفسية للمريض، وذلك أهمية كبيرة لتحسن حالة المريض وتعافيه.

ومن جانبه أكد الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، استشاري الأورام ورئيس قسم خدمات الأورام بمدينة برجيل الطبية: إن الوحدة الجديدة تضم 13 سريراً، وتتفرد بتصميمها الخاص المطابق للشروط والمواصفات الطبية والتقنية، والتي تضمن سلامة المرضى منذ دخولهم وحتى مغادرتهم.

وأشار الدكتور حميد كذلك إلى الدور المهم والناجح، الذي تقوم به زراعة نخاع العظم في علاج الأمراض غير السرطانية كالأمراض الوراثية مثل التلاسيميا، والأنيميا المنجلية، وفقر الدم الوراثي، وداء البلعمة، والأمراض المناعية كمرض نقص المناعة الوراثي.

نبذة عن مدينة برجيل الطبية

مدينة برجيل الطبية هي مستشفى متعدد التخصصات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهي تضم 400 سرير، ومركز رعاية صحية متقدماً، وتوفّر المدينة خدمات علاجية متخصصة عالية الجودة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الطارئة في أكثر من 39 تخصصاً للبالغين والأطفال، وتوظّف المدينة أحدث التقنيات الطبية وفريقاً دولياً من الخبراء المعتمدين من قبل المجالس الطبية العالمية الكبرى. وتتربّع مدينة برجيل الطبية على مساحة تبلغ 1.2 مليون قدم مربعة، وهي تضم مرافق طبية وإدارية حديثة، بما فيها «برجيل دارك»، أكبر مركز متخصص في إعادة تأهيل والرعاية طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة، كما تضم مختبراً مركزياً معززاً بأحدث تقنيات التشغيل الآلي. للمزيد من المعلومات: https://www.burjeelmedicalcity.com/

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