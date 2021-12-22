الإمارات تشارك في اجتماع للبرلمان العربي في عمان

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي المنعقد في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن أعمال اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي، وجلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث المقرر عقدها يوم غد "الخميس" في مقر مجلس النواب الأردني.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، نائب رئيس البرلمان العربي ، إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي استعرضت خلال اجتماعاتها، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وناقشت محاور تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021م، واطلعت على ورقة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي، كما ناقشت مسودة رؤية البرلمان العربي حول آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية، وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مقترحاتها حول الآلية وواجبات وحقوق المشارك والتزامات الإدارة الانتخابية والمتابعة بعد المشاركة في مراقبة الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف أن اللجنة أكدت على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية للبرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، وتم الاتفاق على إدراج هذا الموضوع ضمن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

كما شارك سعادة محمد اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين، التي عقدت برئاسة سعادة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وناقشت اللجنة تطورات القضية الفلسطينية، وجهود البرلمان العربي لدعم القضية في المحافل الإقليمية والدولية.

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