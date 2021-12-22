توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة ونشطة أحياناً صباحاً على البحر.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و وفي الخليج العربي يكون الموج مضطربا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 05:41 و الجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:19.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 00:57 و الجزر الاول عند الساعة 18:03 والجزر الثاني عند الساعة 07:07.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 70 25

دبي 25 20 75 30

الشارقة 26 15 75 35

عجمان 25 20 75 35

أم القيوين 26 14 75 30

رأس الخيمة 26 17 75 30

الفجيرة 32 21 80 40

العين 25 14 85 30

ليوا 25 15 85 25

الرويس 22 15 70 25

السلع 23 14 75 25

دلما 23 19 75 30

طنب الكبرى 24 19 75 35

طنب الصغرى 24 19 75 35

أبو موسى 25 19 75 35

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