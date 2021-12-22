"طرق دبي" تعلن انضمام "اينوك" و"بلانيسوير" لرعاة النسخة 7 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات انضمام مجموعة اينوك وشركة بلانيسوير، لقائمة الرعاة البارزين للنسخة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، التي تُقام تحت شعار (نحو المستقبل)، خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير 2022، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ودعت الهيئة مجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية إلى المشاركة في هذا الحدث. وقد فُتِحَ باب التسجيل في الربع الثالث من العام الجاري من خلال الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae

ورحبت السيدة موزة المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، بانضمام مجموعة اينوك كراعي استراتيجي، وشركة (بلانيسوير) كراعي تكنولوجي للمنتدى، الذي يعقد في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو 2020 دبي، ويناقش مفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشاريع في كافة المجالات والتخصصات، مثل القيادة الملهمة، وإدارة المشاريع في الاقتصاد المشترك، والتفكير التصميمي وإدارة المشاريع المرنة، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع.

وقالت: إن اختيار شعار (نحو المستقبل) يأتي تزامنا مع توجّه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل، مستندة إلى ما حققته الدولة على مدى العقود الخمسة الماضية من عمر اتحاد الإمارات، الذي أرسى قواعده الآباء المؤسسون، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً مرموقاً لاستشراف المستقبل واحتضان المواهب والإبداعات والابتكارات العالمية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص إمارة دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطور والتنمية في المنطقة وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال

ولكي تكون كذلك حلقة وصل تسهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة وفي شتى المجالات انطلاقاً من كونها مدينة عالمية ونابضة بالحياة.

وأكدت موزه المري أن المنتدى نجح في ترسيخ مكانته باعتباره منصة عالمية يتم من خلالها طرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من مكانة مجموعة اينوك كمساهم رائد في قطاع الطاقة وشريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، نؤكّد التزامنا الراسخ بدعم الاحتياجات المتنامية للطاقة في مختلف أنحاء الدولة وخارجها. ومن خلال الشراكات المتواصلة التي تجمعنا مع مختلف الجهات الحكومية، نعمل باستمرار على تطوير حلول جديدة مبتكرة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بهدف توفير الدعم المستمر لعملائنا. ونفخر اليوم بمشاركتنا في نسخة هذا العام من ’ منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع‘، لا سيّما أنه يتماشى مع مسيرتنا الرامية إلى استشراف المستقبل، وتمثّل حوارات الرقمنة والاستدامة جزءاً لا يتجزأ من فعالياته."

ومن جهته، قال تانجي لو ديون، الرئيس التنفيذي لشركة بلانيسوير الإمارات: "لقد كانت بلانيسوير شريكًا تقنيًا متحمسًا لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منذ عام 2017، ونحن فخورون بكوننا جزءًا من أكبر حدث لإدارة المشاريع في المنطقة، الذي ثبت أنه دائمًا في طليعة الابتكار والتفكير المستقبلي. إننا بالفعل نعيش عصر اً رقميا استثنائياً في هذا العالم سريع التغير، مما يفرض ضغوطًا جديدة على صنّاع القرار والشركات والقادة الذين هم بحاجة إلى الابتكار بشكل أسرع وعلى نطاق واسع لتسريع مسيرة التحول في أعمالهم. ولا يجب أن يكون التغيير مجرد تحدٍ، فهو فرصة لاكتساب المرونة والتحسين والحصول على الميزة التنافسية، التي تأتي معها للفوز بالسباق إلى المستقبل. إنّ منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع هو المكان الأنسب لبدء رحلة التحول الخاصة بكم كشركة، كقائد وكمتخصص في إدارة المشاريع.

وستضم الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع (6) دورات متقدمة، وأكثر من (30) جلسة تشمل ثلاث كلمات رئيسية وأربعة ندوات متزامنة و(5) جلسات حوارية، وسيشارك بالمنتدى أكثر من (40) متحدثا يناقشون عدداً من المحاور المتنوِّعة منها: (إدارة المشاريع في اقتصاد المعرفة)، (إدارة فوائد المشاريع)، (علم البيانات في إدارة المشاريع)، (الذكاء الاصطناعي)، (مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية) و(التحوّل الديناميكي، الذي يركّز على الانسان).

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