حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز