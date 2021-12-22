حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز