حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .. سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز