منع دخول غير المطعمين و«الرماديين» للجهات الاتحادية 3 يناير

المصدر: دبي ـ وام

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً موجهاً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد 19» على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشياً مع توجهات حكومة الدولة بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كافة إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداءً من 3 يناير المقبل.

التزام

وأهابت الهيئة بالوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح «كوفيد 19» معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

استثناء

وسيسمح للموظفين أو المراجعين المستثنين من التطعيم بدخول الجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر. وفيما يخص المراجعين من الأطفال دون سن 16 عاماً، وتظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

أما الموظفون أو المراجعون غير المطعمين، فيمنع دخولهم للجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن؛ نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

فحوصات مجانية

ودعت الهيئة موظفي الحكومة الاتحادية للاستفادة من خدمة فحص «كوفيد 19» المجانية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال تطبيق «شفاء»، أو الرابط الإلكتروني لخدمة فحص «كوفيد 19» المجانية، التي توفرها الوزارة https://2u.pw/ewLUT.

وحثت كافة الجهات الاتحادية على ضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات اللازمة التي تم تعميمها سابقاً، بشأن حوكمة إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد 19» وآلية تسجيل المصابين والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، والاستفادة من الدليل الاسترشادي للتعامل مع الموظفين المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس «كوفيد 19» في مقار العمل في الجهات الاتحادية، وكذلك دليل الجزاءات الاسترشادي للجان المخالفات المشكلة لدى الجهات الاتحادية عند التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة.

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