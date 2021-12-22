«دبي الطبية» تطلق برنامج «مساري» لدعم المواهب الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المشرفة على مدينة دبي الطبية، إطلاق برنامج «مساري»، برنامج التدريب المهني الموجّه للمواطنين الإماراتيين. ويسهم البرنامج في دعم أهداف الحكومة في تعزيز دور الخبرات الوطنية ضمن القوى العاملة، وتمكين الشباب الإماراتيين من التعرّف بشكل عملي على مجموعةٍ واسعة من التخصصات المهنية.

وبهدف منح المتدربين زمام المبادرة في توجيه تدريبهم، وتزويدهم بتجربةٍ عملية في اتخاذ القرارات، تم منحهم فرصة اختيار اسم البرنامج. ووقع اختيار المتدربين على اسم «مساري»، ما يجسّد رؤية البرنامج في مساعدة المتدربين على بناء مسارهم المهني، وتمكينهم من الوصول إلى كامل إمكاناتهم. ويستهدف البرنامج الخريجين الجدد الباحثين عن فرص العمل ليقدم لهم فرصاً تدريبية تمتد لـ 3 أشهر. ويغطي البرنامج مختلف مجالات العمل والإدارات المختلفة لدى سلطة مدينة دبي الطبية، بما فيها المالية، والتسويق، والاتصال، وتقنية المعلومات.

ركيزة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كوثر كاظم، نائب رئيس إدارة دعم الأعمال في سلطة مدينة دبي الطبية: يشكل التمكين الركيزة الأساسية لعملنا في سلطة مدينة دبي الطبية بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. ويتيح برنامج «مساري» للمتدربين الشباب فرصة اكتساب خبرات قيّمة تساعدهم على تحقيق النجاح في المستقبل، وذلك بالبناء على معارفهم الأكاديمية، وتمكينهم من استغلالها لتطوير مسيرة مهنية احترافية، حيث سيعملون ضمن فريق تحت إشراف مديري الإدارات مباشرةً، وسيتم منحهم مكافآت مالية شهرية. وتعزز التجربة المتكاملة للبرنامج الخبرة الواقعية للمتدربين ما يمكّنهم من الانتقال بشكلٍ سهلٍ إلى سوق العمل. ويتمثل هدفنا من البرنامج في اكتشاف المواهب التي يمكننا تطويرها، لتسهم في مسيرة التنمية المستدامة وطويلة الأمد لمدينة دبي الطبية.

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