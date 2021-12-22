«الموارد البشرية والتوطين» تبحث تطوير الخدمات لقطاع ريادة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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بحث معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين مع مجموعة من المواطنين والمواطنات من رواد الأعمال،المقترحات الرامية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء انعقد مؤخراً في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، بحضور سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة.

حرص

وأكد معاليه، حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين، وذلك تنفيذاً لحزمة المبادرات الحكومية التي تستهدف تمكين الشباب المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الكوادر الإماراتية على ريادة الأعمال وقيادة هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يعتبر مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، وداعماً لتنافسية الدولة، ومرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الخمسين.

وأشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء برواد الأعمال الإماراتيين، وبحرصهم على إدارة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يحقق لها التنافسية في السوق وفقاً لطبيعة النشاط التجاري.

وناقش معاليه مع الحضور عدداً من المقترحات.. مؤكداً حرص الوزارة على تطوير رحلة متعامليها من رواد الأعمال، وبما يمكنهم من الحصول على الخدمات بطريقة ميسّرة وسريعة. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل ضمن منظومة العمل الحكومي، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية على التنفيذ الأمثل للمبادرات والسياسات الرامية لتمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين.

مشاركة

من جانبهم، أعرب رواد الأعمال عن سعادتهم بالمشاركة في اللقاء الذي مكّنهم من طرح تحدياتهم، وتقديم مقترحاتهم بشكل مباشر، الأمر الذي يسهّل عليهم تطوير وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأكدوا أهمية الجهود الحكومية المبذولة في دعم وتنمية مشاريع رواد الأعمال خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، وتحفيز مشاركتهم ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

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