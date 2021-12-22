«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروعات تواكب التنمية الشاملة في الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة الرامية إلى تطوير كافة الأعمال والخدمات الحكومية في كافة الدوائر والهيئات، بالإضافة إلى الاطلاع على المشروعات التنموية في كافة القطاعات بما يواكب التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس آلية الرقابة على المنتجات الزراعية العضوية ومتبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه في إمارة الشارقة، والهادفة إلى تعزيز سلامة المنتجات الزراعية وفقاً لأفضل المواصفات، وتعزيز الوعي لدى المزارعين، والحد من الممارسات الخاطئة التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة وتقليل جودة المنتجات الزراعية العضوية.

كما وجه المجلس بزيادة الحملات التوعوية للمزارعين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيل الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة ومواكبتها لأحدث أنظمة التفتيش والرقابة في مدن ومناطق الإمارة.

واعتمد المجلس مشروع مرسوم أميري بشأن تنظيم نادي الشارقة للسيارات القديمة، ومشروع مرسوم أميري بشأن تنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك بهدف تطوير البنية التشريعية للقطاع الرياضي ومواكبةً للتطور الذي تشهده مختلف الرياضات في إمارة الشارقة والتوسع الذي تشهده في كافة جوانبها الإدارية والفنية.

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