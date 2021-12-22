«واجب» تستعرض منجزات الإمارات لمواجهة الكوارث والأزمات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أهمية التشاركية المجتمعية للتأهّب للكوارث والأزمات، لافتاً إلى الجهود الحكومية والمجتمعية والتطوعية التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدّي لوباء كورونا بجميع متحوراته.

وأضاف في تصريح، خلال حضوره الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية واجب التطوعية، أمس، في مجلس الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في أبوظبي بعنوان «التكاتف والتلاحم المجتمعي في مواجهة الأزمات والكوارث، والتجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال»: أن من الأولويات الوطنية لمؤسسات الإمارات، سرعة التصدّي لحالات الطوارئ، من خلال القدرة على التنبؤ والرصد والاستعداد من أجل الحد من الخسائر، ومعاونة المتضررين بشكل كامل.

حضر الجلسة، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، كما استضافت الوزير والنائب الأردني الأسبق، الدكتور محمد نوح القضاة، عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعبد الله عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة، ومحمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من النخب المواطنة والخبراء والمختصين.

وتناولت الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي الإماراتي رائد الشايب، مناقشة العديد من المواضيع حول الجهود التي بذلها مجتمع الإمارات في التعاون والتلاحم لمواجهة جائحة كورونا.

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