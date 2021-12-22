«الهلال» تطلق حملة تبرعات لتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها الصحية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة تبرعات لتوسيع نطاق خدماتها الصحية للمرضى المعوزين، ضمن مبادراتها الإنسانية في عام الخمسين.

وفي هذا الصدد وقعت الهيئة ومجموعة (في بي أس) للرعاية الصحية بمقر الهيئة في أبوظبي، أمس، ملحقاً جديداً لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين العام الماضي في المجال الصحي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الطبية للمرضى الذين تشملهم الهيئة ببرامجها، وتخفيف معاناتهم الصحية في عدد من التخصصات منها على سبيل المثال، جراحات حديثي الولادة وزراعة النخاع الشوكي وجراحات القلب المفتوح والدماغ والوجه والفكين والشبكية وعلاج مرضى السرطان، وحددت بنود الاتفاقية أطر التنسيق وآليات التعاون بين الجانبين.

وقع ملحق الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، فيما وقعه من المجموعة شامشير فاياليل بارامبات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وبحث الجانبان عقب التوقيع تعزيز الشراكة وتطوير مجالات التعاون مستقبلاً لتوفير المزيد من الرعاية الصحية للشرائح والفئات التي ترعاها الهيئة، وتعمل على تحسين أوضاعها الصحية.

وأكد الفلاحي أن هذه الخطوة تجسد رؤية الهلال الأحمر في تعزيز الشراكات الإنسانية مع القطاعات الحيوية كافة على الساحة المحلية، خاصة في المجال الصحي.

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