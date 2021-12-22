10 آلاف متنافس بتحدي «خاسر الوزن الأعظم» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مستشفى رأس الخيمة عن إقبال غير مسبوق للمشاركة في تحدي «خاسر الوزن الأعظم»، حيث تقدم أكثر من 10 آلاف متنافس ومتنافسة من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة بطلبات تسجيل في المسابقة من جميع مناطق الدولة، وذلك منذ الإعلان عن التحدي في 13 ديسمبر الجاري، ضمن فئتي التحدي البدني بنسبة 51% من المشاركين، والتحدي الافتراضي مع 49%، كما حظي التحدي باهتمام لافت من الشركات ضمن منافسة الفرق.

وأوضح الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، أن التحدي استهدف خلال إطلاقه 3 آلاف مشارك، واليوم استقبلنا أكثر من 300% من حجم المشاركات المستهدفة، وذلك العدد يشكل حافزاً كبيراً بالنسبة لفريق التحدي والكوادر الطبية، ودافعاً للمشاركين بالفوز في التحدي، كما تبرهن تلك المشاركات على إدراك سكان الإمارات لقيمة أسلوب الحياة الصحي وأهمية تحقيق أهدافهم الصحية، ونأمل أن يشكل هذا التحدي دافعاً قوياً لمزيد من الأشخاص نحو اكتساب العافية بشكل شامل ومستدام بما يخدم المجتمع ككل.

وأضاف: تعد منافسة 2021 الجولة الثانية ضمن تحدي خاسر الوزن الأعظم في مستشفى رأس الخيمة، حيث أقيمت الجولة الأولى في عام 2018، ويمكن للمشاركين هذا العام التسجيل في العيادات المنتشرة بمختلف مناطق الدولة عبر الإنترنت أو من خلال زيارة مستشفى رأس الخيمة، بالإضافة لفتح مجال المنافسة أمام الأفراد والمؤسسات للمشاركة ضمن فرق، والتنافس على الجوائز ضمن 3 فئات.

وأوضح صديقي، يحظى مشاركان، ذكر وأنثى، بفرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي عن كل كيلوغرام يخسرانه في فئة التحدي البدني، بينما يتم حساب متوسط الوزن الذي خسرته الفرق المؤسسية وتقديم الجوائز على هذا الأساس، وتمنح المنافسة الفائزين في التحدي الافتراضي مكافآت مميزة تشمل قسائم للإقامات الفندقية والتسوق وإجراء الفحوص الطبية وغيرها.

وأضاف: تتميز المنافسة عن غيرها من برامج خسارة الوزن التي لا تتبع إرشادات محددة ولا تتلقى دعماً طبياً مناسباً، حيث توفر لكل مشارك نظاماً غذائياً أسبوعياً وبرامج للتمارين الرياضية، فضلاً عن دعوتهم لحضور ندوات عبر الإنترنت لخسارة الوزن يقدمها فريق متعدد الاختصاصات ومجموعة من خبراء الصحة والأطباء المختصين في مستشفى رأس الخيمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز