جامعة العين الثانية محلياً في تصنيف «الجامعات الخضراء 2021»

المصدر: العين - وام

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حصلت جامعة العين على المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثاني على التوالي في «تصنيف الجامعات الخضراء العالمي UI GreenMetric - 2021»، فيما تقدمت في سلم التصنيف لتحصل على المرتبة 12 على مستوى المنطقة العربية، والمرتبة 169 على مستوى العالم ضمن 956 جامعة حصلت على التصنيف.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة: «إن تقدم جامعة العين من المرتبة 250 إلى 169 خلال عام واحد هو ترجمة حقيقية للعمل الدؤوب الذي يبرهن سير جامعة العين بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات العربية والعالمية، ويؤكد اهتمامها بمجالات التنمية المستدامة، والالتزام بمعايير البيئة الخضراء، كترجمة واضحة وراسخة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، التي تؤكد على ضرورة دعم مشاريع الاستدامة ومعالجة المشاكل البيئية».

تميّز

وأضاف: «من دواعي سرورنا أن تكون جامعة العين ضمن قائمة «تصنيف الجامعات الخضراء 2021 - UI GreenMetric»، والحصول على مركز أفضل مما حققناه خلال 2020، مما يؤكد جهود الجامعة المستمرة والتزامها بالمضي نحو التميّز».

ومن جانبه عبّر الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة، والتي يجري العمل عليها وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للجامعة، التي أدرجت القضايا البيئية وتطبيقاتها ضمن سلم أولوياتها لتعزيز الجودة والبيئة المستدامة.

ويذكر أن التصنيف يجري وفقاً لمجموعة من المعايير والمؤشرات التي تشمل جمع المعلومات الأساسية عن مساحة الجامعة، وحجم المساحات الخضراء، وربط استهلاك الكهرباء بالبصمة الكربونية، والنقل، واستهلاك المياه، وإدارة النفايات، والبنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والتعليم والبحث العلمي، وكيفية استجابة الجامعة لقضايا الاستدامة، أو التعامل معها من خلال السياسات والإجراءات المتبعة.

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