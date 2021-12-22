وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الموريتانية تعززان التعاون الإعلامي

المصدر: دبي - وام

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وقّعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الموريتانية «ومأ» لتعزيز التعاون بينهما في مجال تبادل الخدمات الإخبارية والمحتوى الإعلامي بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وتأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مكتب وكالة أنباء الإمارات في دبي في إطار العلاقات المتنامية بين الدولة والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مختلف المجالات والقطاعات والتي تحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقّع المذكرة كل من محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، ومحمد فال عمير أبي، المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء.

أهداف

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المهني بين الوكالتين في مجال الإعلام عبر تبادل مختلف المواد الإعلامية في نطاق تغطيتهما وخدمة مشتركيهما من وسائل الإعلام.

وأكد محمد جلال الريسي على أهمية مذكرة التفاهم بين الوكالتين والتي تسهم في تعزيز علاقات التعاون الإعلامي وتنميتها إلى آفاق أرحب بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ومن جهته، أشاد محمد فال عمير أبي بتطور وكالة أنباء الإمارات وبما تمتلكه من تقنيات متطورة تمكنها من تعزيز حضورها الإعلامي والإخباري على الساحتين الإقليمية والدولية والذي من شأنه أن يوطد جسور التواصل الإنساني بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة وبما يعزز أوجه التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الإعلامي.

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