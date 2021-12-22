«صحة» تفتتح وحدة متخصّصة بحالات السموم في «خليفة الطبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدة السموم، في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة «صحة» والتي ستوفر للمرضى خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة في هذا المجال.

ويعمل أخصائيو السموم في الوحدة على التشخيص والإدارة السريرية لحالات التسمم والاضطرابات التي تسببها السموم أو المواد الكيميائية ذات التأثير السلبي على الناس، إذ يشمل ذلك إدارة ومتابعة رعاية المرضى الذين يتعرضون لمبيدات الحشرات والآفات والمحروقات والمواد الكيميائية والتسمم بالنباتات، ولدغات الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»: يعد التسمم ظاهرة عالمية تتسبب بمشكلات صحية كبيرة، ويتركز هدف «صحة» على إنشاء وحدة متخصصة بالسموم تعتمد على منهج مثبت ومصمم بصورة تلائم احتياجات كل مريض، وستضمن وحدة السموم الجديدة في مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى الذين يعانون من حالات التسمم أو يشتبه في إصابتهم بها، أو بالمشكلات المرتبطة بالسموم والمواد الكيميائية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف محمد كامور، الرئيس الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية: تقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية هذا التخصّص الجديد على مستوى الدولة، إذ ستعمل وحدة السموم في خليفة الطبية، على مدار الساعة للحدّ من معدلات الإصابة بالأمراض وتحسين الرعاية الصحية، وتقليل البقاء بالمستشفيات.

رعاية

وأضاف: أن وحدة السموم قدمت الرعاية مؤخراً لمريض يعاني من جرعة زائدة من الحديد، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتعافى وغادر المستشفى بعد 48 ساعة بدون أي مضاعفات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز