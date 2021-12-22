سوق الجبيل بالشارقة وجهة سياحية وترفيهية للعائلة

المصدر: الشارقة - البيان

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يلعب سوق الجبيل بالشارقة، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي المحلي واستدامته، إذ يوفر مختلف أنواع الأسماك واللحوم والخضروات والفواكه بأسعار تنافسية، ويعتبر وجهة سياحية وترفيهية للعائلة والأفراد، بالإضافة إلى دوره ووظيفته كمصدر رئيسي للمنتجات واحتياجات العائلة في الإمارة، ويشهد السوق إقبالاً لافتاً وكبيراً من المتسوقين والزوار.

حرص

وقال طلال محمد، مدير أول - سوق الجبيل بمدينة الشارقة، منذ بدايات إنشاء وتأسيس سوق الجبيل حرصنا على أن يتوافر فيه مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بكميات كبيرة ومطمئنة تحت سقف واحد يحظى بثقة الجميع، من حيث الجودة والأسعار المناسبة والتنافسية، ومستوى النظافة العالي ومراعاة كل التفاصيل.

رقابة

وتابع يأتي ذلك في ظل رقابة دورية على كل السلع والمواد التي يوفرها السوق، من قبل مختصين ومفتشين من بلدية الشارقة، ومفتشي الصحة، والاستمرار في تنفيذ جولات يومية في السوق، بالإضافة إلى جهات رقابية أخرى من الدائرة الاقتصادية ورقابة الأغذية، وهو ما نراه قد تحقق بأفضل الصور، ويشكل السوق مساهمة حيوية في الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أنه يعتبر وجهة سياحية ترفيهية للعائلات والأفراد والزوار.

3 أقسام

وتابع: يتوافر في سوق الجبيل أكثر من 250 منتجاً موزعاً على 3 أقسام تحوي جميعها 260 محلاً، هي قسم الخضروات والفواكه 160 محلاً، منها 40 محلاً للتمور، وقسم اللحوم ويضم 60 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويضم 40 محلاً، بالإضافة إلى قسم الشواء، وقسمي تنظيف وتقطيع الأسماك، ويعمل أكثر من 70 قطّاع أسماك في اليوم.

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