ورشة «إعلام صديق للطفولة» بالسعديات تبحث حماية الأطفال في مواقع التواصل

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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اختتمت ورشة «إعلام صديق للطفولة» أعمالها أمس بمنارة السعديات بأبوظبي، وتم تنظيم الورشة من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والمختصين وطلبة الجامعات وطرحت موضوعات تخص الطفل العربي وترسيخ حقوقه، كما تناولت المحاضرات محاور تحفز الإعلام على تبني الرسائل الإيجابية تجاه الأطفال وتوعية المجتمع بالمخاطر التي يواجهونها خصوصاً مع زخم «السوشيال ميديا» ناهيك عن أن الطفل أصبح صانع محتوى أيضا، كما أصبح عرضة للعنف الإلكتروني وإلى محتويات ضارة مثل أفلام الكرتون، والألعاب والتي تؤثر سلباً على شخصيته.

حماية

وتناولت المحاضرات كيفية حماية الاطفال من مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «إنترنت أمن»، والعمل على تمكين وتهيئة الأطفال لهذا العالم الجديد، بالإضافة إلى محاضرة تناولت إكساب الأطفال مهارات النقاش والابتكار وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر والتفكير المرن، وتهدف إلى التعريف بفرص ومخاطر التقنية الرقمية الحديثة، وتوعية الوالدين والأطفال بأهمية الاستخدام الأمن لوسائل التقنية الرقمية الحديثة.

رصد ومتابعة

وخلال اليوم الختامي تم طرح مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل للدكتور عمرو عبدالحميد مدرس الإعلام جامعة بني سويف، «دليل المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام لقضايا حقوق الطفل» ويهدف إلى رصد ومتابعة الإعلام العربي على مستوى معالجة قضايا حقوق الطفل ودرجة الالتزام بالمبادئ المهنية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الإعلامية العربية من وضع الخطط والسياسات الإعلامية الداعمة في هذا الشأن، وتنمية وعي الإعلاميين بحقوق الطفل وكيفية حمايتها والترويج لها.

قائمة أولويات

من جانبها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أود التأكيد على أن الطفولة وقضاياها على قائمة أولويات جامعة الدول العربية إيماناً منها بأن تحقيق مستقبل أفضل لأمتنا مرهون بقدر كبير بتعزيز وحماية حقوق أطفالنا، وباعتبار إعلامنا العربي ضمانة أساسية لمستقبل أكثر إشراقاً، ونتطلع دوماً ان تتكلل جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية في إصدار العديد من الوثائق التوعوية والأدلة التدريبية لتعزيز حماية الأطفال في وسائل الإعلام، أبرزها إعداد دراسة علمية حول واقع الأداء الإعلامي لمعالجة قضايا حقوق الطفل العربي والتي أظهرت أهمية صياغة مبادئ ومعايير للإعلام وحقوق الطفل لضمان ممارسات إعلامية عربية تحترم وتفعل حقوق الطفل العربي، وإعداد «دليل المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل» يهدف إلى تمكين الإعلاميين من المعرفة بحقوق الأطفال.

قيم ومبادئ

وأضافت مثايل بنت محمد الصريدي رئيس البرلمان الإماراتي للطفل أن ورشة إعلام صديق للطفولة طرحت محاور مهمة للتعامل الإعلامي مع حقوق الطفل على مستوى العالم العربي، وأن من المحاور التي طرحت ما يهدف للتوعية بحقوق الطفل وتستطيع أن ترسخ قيم ومبادئ لدى الطفل بحيث يصبح قادراً على مواجهة التحديات المعاصرة، والتعامل مع العالم الافتراضي وجعله بعيداً عن الابتزاز أو التنمر الإلكتروني، وتخلق شخصية قويمة للطفل بحيث يعرف الصواب من الخطأ من خلال تقديم حلول مبتكرة.

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