إطلاق «المنصة التدريبية الرقمية» لشرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المرحلة الأولى لمشروع المنصة التدريبية الرقمية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي (E-Learning) بالتعاون مع مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة وبالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت».

وبحث اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مراحل المشروع مع الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير ونائب الرئيس التنفيذي للجامعة، وفاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت) للربط بين المؤسسات التعليمية بالدولة. وستتوفر المنصة على شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية والتطبيق الذكي لتلبية احتياجات الدورات التدريبية بجميع أنواعها.

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