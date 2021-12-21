متطوعو "شكرا لعطائك" يستهدفون 1000 عامل في العين بمبادرة "ريوقكم علينا"

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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قدم متطوعو فريق "شكرا لعطائك" صباح أمس برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وضمن المبادرة الإنسانية "ريوقكم علينا" 1000 وجبة إفطار صباحية على فئة العمال والمهندسين والمشرفين في منطقة العين وذلك خلال تواجدهم في مواقع تنفيذ الأشغال والحفريات والإصلاحات بمنطقة النيادات والكويتات ومواقع أخرى. والحرص التام في الوقت ذاته على الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري في حديثه للبيان : "إن هذه المبادرة من شأنها أن تخفف عن العمال باختلاف أعمالهم، كما أنها تسعدهم، وتؤكد لهم أن كل فرد في المجتمع الإماراتي يُقدر تماما أدوارهم. الأمر الذي يعكس واحدة من صور الإنسانية والتسامح والتآخي في دولة الإمارات، حيث توجهنا لذلك بلا شك قيادتنا الرشيدة". مشيدا في الوقت ذاته بهذه المبادرة التي تهدف إلى دعم العمال المقيمين، وعرفانا بجميل عطاءاتهم. وهي تعكس في الوقت ذاته القيمة الإنسانية لغرس ثقافة التطوع في نفوس أبناء المجتمع وتعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي.

وأوضح المهندس شهاب الحوسني نائب رئيس فريق شكرا لعطائك التطوعي بأن هذه المبادرة هي من فكرة بشار علي المستشار القانوني لفريق شكراً لعطائك التطوعي. وأضاف : "يتميز مجتمع دولة الإمارات بالكثير من القيم السامية التي تتمثل في التكافل المجتمعي والتضامن والتلاحم الإنساني، ونجحنا بفضل الله تعالى من توزيع 1000 وجبة إفطار صباحية على عمال منطقة العين تعبيرا عن التثمين الكبير للخدمات المهمة التي يقدمونها".

فيما لفت المستشار بشار علي عضو مؤسس والمستشار القانوني لفريق شكرًا لعطائك التطوعي إلى أن العمل التطوعي يُشعر الشخص المتطوع بسعادة عامرة، لاسيما وأن التطوع يعزز لدى الفرد العديد من القيم الوطنية والدينية والإنسانية والاجتماعية والنفسية. بل ويعتبر نوعاً من الخدمة الواجبة للوطن والمجتمع.

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