الإمارات تتضامن مع ماليزيا وتعزي في ضحايا الأمطار والفيضانات

المصدر: وام

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا موجة الأمطار الموسمية والفيضانات التي ضربت عدة ولايات في البلاد، وتسببت في مقتل عشرات الأشخاص وإجلاء عشرات الآلاف، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الماليزية والشعب الماليزي وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والسلامة للذين أُجلوا ونزحوا عن بيوتهم ومناطقهم.

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