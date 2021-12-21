الشيخة فاطمة تبارك للفائزات بجائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى في المجال الطبي

المصدر: وام

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باركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، للفائزات بجائزة التميز للمرأة العربية في مجال الطب، معربة سموها عن تمنياتها القلبية للجميع بمزيد من التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال كلمة سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في افتتاحية احتفالية جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى في المجال الطبي، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متمثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في معرض إكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال يوم الاحتفالية بعيد جامعة الدول العربية.

كما حرصت سعادتها على الإشادة بدور جامعة الدول العربية في دعم وتمكين المرأة العربية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، ولعل من ضمن مبادراتها القيمة إطلاق جائزة التميز للمرأة العربية، لتكريم الكفاءات النسائية الرائدة اللاتي يساهمن في تطوير مجتمعاتهن والنهوض بها إلى أعلى مستويات من الارتقاء والتميز".

وأعربت عن اعتزازها بالمكانة الكبيرة التي تعتليها المرأة في وطننا العربي بكافة المجالات والقطاعات الحيوية، وجهودها الوطنية المخلصة لدعم المسيرة التنموية الحضارية لدولنا العربية الشقيقة، مؤكدةً أن المرأة في الوطن العربي والعالم ستظل دائماً قوة نابضة بالسلام والتعايش وذراعاً فاعلاً في مسيرة تقدم وتطور وازدهار العالم أجمع.

من جانبه كرم معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات الفائزات اللاتي مثلن 10 دول عربية وهي : "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق".

كما شارك بالاحتفالية كل معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وعدد من سفراء الدول العربية بدولة الإمارات وممثلي الوفود من الدول العربية الأعضاء.

يذكر أن انعقاد الفعالية جاء انطلاقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بتعزيز دور المرأة العربية الفعال في المجتمع بالدفع بعجلة التنمية، حيث اقترحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إطلاق مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية في بادئ الأمر عام 2020، وهي عبارة عن جائزة عينية تمنح لشخصيات نسائية عربية في أحد المجالات التي يتم تحديدها سنويا. وبناء على قرار اعتماد لجنة المرأة العربية د.39 قامت الأمانة بالإعلان عن تخصيص "جائزة التميز للمرأة العربية " السنوية بدءاً من العام 2020.

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