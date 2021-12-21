"مدني رأس الخيمة" ينقذ أوروبياً أصيب بكسر في منطقة جبلية وعرة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، رجلاً من الجنسية الأوروبية (46 عاماً)، بعد تعرضه لكسر في إحدى ساقيه أثناء تسلقه أحد جبال منطقة وادي نقب.

وأوضح العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة: تلقت غرفة العمليات بلاغاً في تمام الساعة التاسعة و55 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بتعرض شخص لكسر في ساقه بمنطقة وادي نقب، ليتم توجيه فرقة من مركز الإدارة إلى المنطقة المذكورة ليبدأ بعدها عناصر الفرقة رحلة سير على الأقدام لمدة وصلت إلى نحو 45 دقيقة في ظل وعورة المكان الذي كان يتواجد فيه المصاب.

وأضاف: قام أفراد الفرقة فور وصولهم بتقديم الإسعافات الأولية من وقف للنزيق وتثبيت للكسر في ساق المصاب قبل وصول الطائرة العمودية التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ التي تم استدعاؤها لنقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال العلاج والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد الزعابي، بجهود عناصر الفرقة الذين بذلوا جهداً مضاعفاً محفوفاً بالمخاطر في سبيل الوصول لموقع المصاب وإنقاذه، والذي يعكس تضحيات رجال الدفاع المدني الذين يبذلون الغالي والنفيس لمساعدة الغير وإنقاذ أرواح وممتلكات الآخرين.

وناشد الزعابي، مرتادي المناطق الجبلية ومحبي التسلق إلى اتخاذ المحاذير اللازمة والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تحول دون تعرضهم لحوادث السقوط أو التيه في مثل هذه المناطق التي يصعب وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليها نتيجة وعورتها الشديدة.

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