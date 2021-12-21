الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً خاصة غرباً، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية والجزر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض غربا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وقد تكون محملة بالغبار غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 05:11 والجزر الأول عند الساعة 21:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند الساعة 00:22 والجزر الاول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 17 80 30

دبي 29 20 70 25

الشارقة 29 17 80 30

عجمان 28 20 75 35

أم القيوين 28 17 85 40

رأس الخيمة 29 15 80 30

الفجيرة 29 19 75 40

العين 27 15 80 30

ليوا 28 16 85 20

الرويس 27 15 80 25

السلع 28 14 75 25

دلما 27 21 75 30

طنب الكبرى 26 22 75 35

طنب الصغرى 26 22 75 35

أبو موسى 26 22 75 35

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