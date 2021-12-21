«جي 42 للرعاية الصحية» و«أسترازينيكا» تتعاونان في الأبحاث والتشخيص

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت "جي 42 للرعاية الصحية"، الشركة الرائدة في مجال التقنيات الصحية ومقرها أبوظبي، والتابعة لشركة (جي 42) للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أبوظبي، و"أسترازينيكا"، شركة الأدوية الحيوية العالمية، عن تعاونهما من أجل تعزيز أطر البحث والتشخيص السريريين في دولة الإمارات.

ويأتي ذلك عقب الإعلان مؤخراً عن توقيع اتفاقية تعاون جمعت بين دائرة الصحة بأبوظبي و"أسترازينيكا" لتعزيز جهود البحث والتطوير في العلوم الصحية ودفع الابتكار في الخدمات الصحية، في إطار استراتيجية الدائرة لضمان حصول المرضى على رعاية صحية عالية الجودة محلياً وإقليمياً.

وشهد حفل توقيع إعلان التعاون كل من معالي عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والسيدة آنا هالبيرغ، وزيرة التجارة الخارجية وشؤون دول الشمال في السويد.

وتعمل "جي 42 للرعاية الصحية" و"أسترازينيكا" بموجب هذا التعاون لاستكشاف الأدلة الواقعية وإجراء التجارب السريرية عبر منظمة البحوث التعاقدية الأولى من نوعها في الدولة IROS

وقال آل حامد: "تسهم مثل هذه الشراكات الهامة في تعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في علوم الحياة ووجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تحرص الإمارة على المضي بتوجيهات القيادة الرشيدة لاستقطاب وتوطيد علاقات تعاون مثمرة تجمع المؤسسات المحلية بكبرى الشركات العالمية في القطاع الصحي. تندرج كل هذه الجهود ضمن رؤيتنا القائمة على ضمان توافر خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل مستويات الجودة والكفاءة المبنية على أسس علمية عالمية، وتوظيف أحدث الابتكارات والتقنيات الواعدة في الرعاية الصحية لتعود بالنفع على الاقتصاد المعرفي لإمارة أبوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة، وصحة وسلامة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم."

وتعليقًا على هذا التعاون، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: "فخورون بالتعاون مع أسترازينيكا في مجموعة واسعة من آليات البحث والتشخيص في دولة الإمارات. ونشجع فرص التعاون مع المؤسسات الدولية لمشاركة معارفنا وخبراتنا في سبيل تعزيز نمو القطاع في الدولة وخارجها. ونحن واثقون من الإمكانات الهائلة التي تحملها هذه الشراكة للقطاع ومستقبل الرعاية الصحية في المنطقة".

وقال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في أسترازينيكا: "سعداء بالتعاون مع جي 42 للرعاية الصحية في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة. إذ يعد الابتكار في مجال الرعاية الصحية عملية مستمرة، ونحن نوسع باستمرار حدود العلم للكشف عن الأدوية النوعية وتقديمها للمرضى في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة. ويتيح لنا هذا التعاون استكشاف إمكانيات أكبر في الأبحاث والتشخيص لتساعدنا بدورها في ترسيخ قطاع رعاية صحية متقدمة محوره المرضى في دولة الإمارات".

وسوف تستكشف كلتا الشركتين أيضاً أدلة واقعية في مجال الجينوم وخدمات التشخيص السريري الشاملة من خلال مختبرات بيوجينكس، وهي شركة تابعة لـ جي 42 للرعاية الصحية كانت من المساهمين الرئيسيين في اختبارات كوفيد-19 في الإمارات إلى جانب ما تقدمه من منتجات وخدمات في مجال الصحة الاستهلاكية والسريرية.

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