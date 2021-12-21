17 مليون زائر للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات في 2021 ‎

المصدر: وام

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عززت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) موقعها كأحد أهم المنصات التي توفر خدمات لسكان الدولة والراغبين بزيارتها سواء للعمل أو الزيارة، وذلك بالنظر إلى حجم الخدمات والبيانات التي يتيحها لزواره.

وقفز عدد زوار البوابة خلال العام الحالي إلى أكثر من 17 مليون شخص بزيادة ملحوظة بلغت45.7% مقارنة بالعام الماضي، وبإجمالي عدد زيارات بلغ أكثر من 27.7 مليون زيارة، تصفحوا خلالها 40.78 مليون صفحة، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتكرّس البوابة موقعها كمرجع رئيس للمعلومات والخدمات التي يحتاجها مختلف شرائح المتعاملين والثقة المتنامية في محتوى البوابة، وإلى جهود فرق العمل التي تعمل على تحديثه بصفة يومية ليلبي احتياجات الزوار.

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر الصفحات زيارة كانت تلك المتعلقة بالاستعلام عن طلبات أذونات الدخول والتأشيرات وصلاحيتها، والصفحات المتعلقة بالسفر إلى الإمارات خلال فترة كوفيد-19، بالإضافة إلى الصفحات المتعلقة بخدمات الهوية الرقمية.

وأكدت أحلام عبدالرحمن الفيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: أن بوابة (u.ae) باتت محوراً مهماً في سعينا لتعزيز أسس الحياة الرقمية، فهي تمثّل واجهة الحضور الرقمي للدولة، وهي المنفذ الأول الذي يخطر ببال كل من يفكّر في زيارة الدولة أو الاستثمار فيها أو الاطلاع على تجربتها التنموية، لذلك فإن فريق الهيئة يولي أهمية استثنائية لتطوير البوابة في سياق دور الهيئة كممكّن للتحول الرقمي على المستوى الوطني.

وأكدت أن البوابة ستشهد في الفترة المقبلة تطويراً لافتاً للبوابة بما يتلاءم مع أبرز التحديثات والمستجدات التي تسعى الهيئة لمواكبتها، مؤكدة على الدور البارز الذي تلعبه الجهات الحكومية في مواكبة وتطوير المحتوى الخاص بها على البوابة وهو ما أسهم في تحول البوابة إلى نافذة شاملة يطل من خلالها العالم على تجربة الإمارات.

وتفصيلاً تصدر سكان الدولة عدد زوار البوابة، فيما جاءت كل من الهند، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، والولايات المتحدة الأمريكية في صدارة أكثر الدول من حيث عدد الزوار، فيما شكل الزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً الفئة الأكبر من زوار البوابة.

ويقوم فريق البوابة الرسمية للدولة بتحديث المحتوى وفق أفضل الخطط معتمداً على أحدث التقنيات والبرمجيات لتوفير منصة رقمية متكاملة تتضمن كل المعلومات التي يرغب الزوار في معرفتها، إضافة إلى مئات الخدمات وعدد كبير من الروابط والمرفقات التي تثري محتوى البوابة وتعزز تجربة المستخدم. مع ضمان تحديث فوري للمعلومات فور صدورها من المصادر الرسمية.

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