سكان أبوظبي يتنقلون بتاكسي ذاتي القيادة مجانا عبر تطبيق TXAI

المصدر: وام

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يستطيع سكان أبوظبي التنقل من خلال استخدام تاكسي ذاتي القيادة على مدار الساعة وطلبه عبر تطبيق TXAI المتاح على متجري "جوجل بلاي" و "آي أو إس آبل ستور" والذي يشكل خطوة جديدة ومهمة في مستقبل النقل الذكي بإمارة أبوظبي.

وقال حسن الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المرحلة التجريبية الأولى من مبادرة التاكسي ذاتي القيادة تم إطلاقها في جزيرة ياس وتنتهي في 23 ديسمبر الحالي ويمكن للجمهور خلال هذه الفترة استخدام الخدمة مجاناً.

وأضاف الحوسني أنه لا توجد تعرفة لاستخدام سيارات TXAIs في جزيرة ياس في الوقت الراهن كوننا لا نزال في مرحلة اختبار التكنولوجيا والمركبات على أرض الواقع مشيرا إلى أنه عندما تنطلق العمليات التجارية ستكون تعرفة التنقل تنافسية وتتماشى مع واقع السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" أن العناصر الرئيسية للمبادرة تتكون من السيارة بحد ذاتها مدعومة بمجموعة أجهزة الاستشعار المركبة فوق السيارة والتي تتيح قدرة الذكاء الجغرافي المكاني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الواجهة الخلفية حيث تعمل جميع العناصر لتمكين خدمة TXAI كسيارة أجرة ذاتية القيادة.

وأشار الحوسني إلى أن سكان أبوظبي يمكنهم الاستفادة حالياً من الخدمة المجانية خلال المرحلة التجريبية الجارية وطلب حجز الرحلة من خلال تطبيق TXAI وبمجرد تنزيل التطبيق يمكن اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة والقيام بزيارة أحد المواقع التسعة المحددة في جزيرة ياس لطلب رحلة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل زيادة عمليات نقل الركاب عبر تشغيل أكثر من 10 مركبات في مواقع متفرقة في مختلف أنحاء أبوظبي.. مشيرا إلى أنه منذ انطلاق المرحلة التجريبية لم يتم تسجيل أي حوادث مرورية أو شكاوى من الركاب بشأن مسألة السلامة.

وقال الحوسني إن الأسطول الحالي من TXAIs يتكون بالكامل من سيارات كهربائية وهجينة والذي من شأنه أن يسهم قي خفض الانبعاثات الكربونية مضيفا أنه يمكن للجمهور خلال المرحلة التجريبية الأولى التي من المقرر أن تنتهي في 23 ديسمبر الحالي حجز سيارات TXAI للتنقل بين تسعة مواقع محددة مسبقاً لتحميل وتنزيل الركاب في جزيرة ياس خلال المرحلة التجريبية وهي: "الاتحاد أرينا" ومرسى "ياس مارينا" وفندق "دبليو أبوظبي" و"عالم فيراري" و"ياس مول" و"آيكيا" و"عالم وارنر براذرز" و "ياس ووتروورلد" و"شاطىء ياس".

جدير بالذكر أن شركة "بيانات للخدمات المساحية"، الشركة والمتخصصة في الأنظمة الجغرافية المكانية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي أعلنت مؤخرا عن أسطولها الجديد من المركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية "TXAI" والتي تمثل أولى سيارات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات.

وفي مارس الماضي وقعت "دائرة البلديات والنقل في أبوظبي" وشركة "بيانات" التابعة لمجموعة "G42" تمَّ بموجبها تطوير وتنفيذ مشروع المركبات ذاتية القيادة .. وتدعم هذه الشراكة ابتكارات النقل الذكي، وتشكل دفعة قوية لجهود تطوير حلول النقل المبتكرة.

وتتمكن المركبات ذاتية القيادة من استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري وتعتمد على خوارزميات رسم الخرائط والبيانات التي تحصل عليها من أجهزة استشعار متعددة مدمجة بها لتحديد مسار الطريق وتتضمن أجهزة الاستشعار النموذجية أنظمة تقنية أشبه بالرادار ونظام رؤية مجسمة ونظام تحديد المواقع الجغرافية "GPS" ونظام التعرف البصري على الأشياء ونظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي.



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