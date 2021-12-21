إطلاق القمر الصناعي الإماراتي البحريني «ضوء 1» اليوم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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اعلنت وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء - البحرين خلال الإحاطة الإعلامية الافتراضية التي اقيمت منذ قليل تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني المشترك "ضوء 1".

ويعد "ضوء 1" ثمرة التعاون بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين وجامعة خليفة بأبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي وهو من الأقمار الاصطناعية النانو مترية.

شارك في الاحاطة عبدالله المرر، رئيس قسم إدارة المشاريع الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء وهيام البلوشي رئيس قسم جودة المعايير الفضائية بالإنابة في وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس يعقوب القصاب (مهندس فضاء بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، قائد فريق التحكم وتحديد الاتجاه بالقمر الصناعي ضوء١)

كما شارك في الاحاطة البروفيسور فرانشيسكو أرنيودو أستاذ الفيزياء جامعة نيويورك أبوظبي - مركز الفيزياء الفلكية، الجسيمية، و الكوكبية والدكتور فراس جرار، أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة ومدير مختبر الياه ساتز والمهندسة عائشة الحرم (مهندسة فضاء بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، قائد فريق البحرين للفضاء في مشروع القمر الصناعي ضوء١ )

ومن المتوقع ان ينطلق القمر الصناعي الإماراتي البحريني المشترك «ضوء 1» إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم ليتوج جهود التعاون في القطاع الفضائي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وسيجري إطلاق «ضوء 1» على متن رحلة SpaceX CRS-24 وسيحمله الصاروخ «فالكون 9»، بعد ان خضع لعدد من الاختبارات لمحاكاة البيئة الفضائية، مثل اختباري الحرارة والاهتزاز، إضافة إلى اختبارات الاتصال ومراجعة إجراءات سلامة القمر الاصطناعي. وسيصل «ضوء 1» إلى محطة الفضاء الدولية. ولاحقاً سيتم التحكم فيه وإيصاله إلى مداره تحت إشراف وكالة الفضاء اليابانية.

ويعد «ضوء 1» ثمرة للتعاون البنّاء بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين ومن المتوقع ان بيستمر التعاون في مشاريع اخرى مشتركة يجري الاعداد لها.

وتم تصميم وبناء القمر الصناعي «ضوء 1» بأيد وكفاءات بحرينية وإماراتية من مختلف التخصصات الهندسية، وعمل الفريق المشترك على إنجاز المشروع في مختبرات الفضاء بدولة الإمارات.

ويتكون الفريق الذي عمل على إنجاز تصميم وبناء «ضوء 1» من 23 طالباً جامعياً، من بينهم 9 طلاب بحرينيين، و14 طالباً إماراتياً، من جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي.

وتم استلهام اسم القمر الصناعي «ضوء 1» من عنوان كتاب «الضوء الأول» وهو من تأليف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ويحكي الكتاب جوانب مهمة من تاريخ المملكة.

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