شرطة عجمان تُحدث لوحات مركبات "تعليم قيادة السيارات"

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان للمتعاملين عن تحديث لوحات مركبات "تعليم قيادة السيارات" بإصدار لوحات جديدة للمركبات بتصميمها الجديد، ويتم استبدال اللوحات في مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين، وذلك ضمن إطار التطوير والتحديث على خدمات الشرطة.

وأوضح العقيد سلطان خليفة المهيري مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن شرطة عجمان بدأت بالفعل بتبديل لوحات مركبات تعليم القيادة القديمة باللوحات الجديدة، وذلك بعد الاجتماع مع أصحاب معاهد مدارس تعليم القيادة والبالغ عددها 42 معهداً ومدرسة، حيث تم اعتماد وتدشين اللوحات الجديدة.

وأضاف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن شرطة عجمان تمنح أصحاب مدارس تعليم القيادة مهلة شهر لاستبدال لوحات " تعليم القيادة "، وذلك بالحضور إلى مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بإمارة عجمان أو شركائها من مراكز الخدمة، مؤكداً على ضرورة إحضار اللوحات القديمة وتسليمها لاستلام اللوحات الجديدة، وذلك ضمن جهود الشرطة في التطوير والابتكار، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.

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