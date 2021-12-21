حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع سفير سنغافورة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه مع الوفد المرافق له.

علاقات

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وجهود السفير في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعبّر كمال آر فاسواني، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز