«ساعد» تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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احتفت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بفعالية خاصة ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وذلك تجسيداً لدورها المجتمعي وتعزيزاً لشراكتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية ضمن رؤية الإمارات وبحكمة قيادتها الرشيدة.

وقال العميد المهندس حسين الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الإمارات ماضية في تحقيق المنجزات برؤية قيادتها الرشيدة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم، حيث تعتلي الإمارات مراكز متقدمة على سلم مؤشرات التنافسية وماضية في تعزيز هذه النجاحات.

وكان الحفل قد بدأ بعزف السلام الوطني من قبل فرقة شرطة أبوظبي الموسيقية، وعرض فيلم قصير يعرض جانباً من مسيرة الراحل الكبير القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والعديد من المواقف الخالدة وهو رمز للحكمة والخير والعطاء، وألقيت بعد ذلك قصائد وطنية تغنت بمنجزات الإمارات بحكمة قيادتها الرشيدة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الشركاء من قبل العميد المهندس حسين الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور العميد. م. جمال سالم العامري، المدير التنفيذي للجمعية وعدد من الشركاء والضيوف.

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