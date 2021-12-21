وزير العدل يبحث والنائب العام لروسيا تعزيز التعاون القضائي والقانوني

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال استقباله إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له - في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي - سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين.

وأشاد معاليه بالتعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية، والعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وحرصهما على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، في إطار تنفيذ الاتفاقيات السارية بين البلدين في مجال تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، في إطار حرص وزارة العدل الدائم على دعم علاقات التعاون بين الجانبين ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات، وتحقيق الرؤية المشتركة تجاه المساعدة في الإجراءات التي تسهم في تحقيق العدالة التي يسعى الجميع إلى تحقيقها.

علاقات

من جانبه، أعرب النائب العام لروسيا الاتحادية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي. وقال إن العلاقات مع الإمارات متينة وقوية ومعززة بالاتفاقيات الموقعة في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من جانب الدولة، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي، والمستشار عبد الله المرزوقي، رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في الوزارة، فيما حضره من الجانب الروسي تيمور زابيروف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، والوفد المرافق للنائب العام الروسي.

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