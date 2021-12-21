مجلس أمناء «مدارس حماية» يستعرض مبادرات ومشاريع 2022

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم في مقر نادي ضباط شرطة دبي، بحضور أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، نائب رئيس المجلس، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وغاية سلطان المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية، وفاطمة غانم المري، عضو مجلس المديرين المدير التنفيذي لتطوير برامج الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي أمين عام المجلس، وبقية أعضاء المجلس من مختلف الجهات.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، خلال الاجتماع على أهمية ضمان سير الأداء في مدارس حماية، وذلك من خلال الإشراف على جودة وبيئة التعليم فيها من قبل مجلس أمناء مدارس حماية، واقتراح طرق ووسائل لتطويرها، وتوفير المتطلبات والاحتياجات الداعمة لها، والمتابعة المستمرة وتقييم مستوى النتائج، ما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية .

مناقشة

وناقش الحضور قرارات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومبادرات ومشاريع مدارس حماية للعام 2022. واستعرض العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، استعدادات مدارس حماية للتقييم من قبل جهاز الرقابة المدرسية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ومن جانبه، قدم جمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، نبذة حول العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها،ومن بينها مشروع الايزو التعليمي لمدارس حماية لاعتمادها عالمياً، ومشروع الامتحانات الدولية، لمدارس حماية ليتم مقارنتها دولياً مع المدارس في مختلف الدول وهي من متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية للمدارس الخاصة بدبي، إلى مشروع اللغة الإنجليزية الذي يهدف إلى إعطاء دورة متقدمة في الإعداد لامتحان الإمسات لمن يرغبون في التحضير للماجستير في مختلف التخصصات.

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