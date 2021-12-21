للعام الرابع.. بلدية الشارقة تطلق مبادرة «حطبكم علينا»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تطلق بلدية الشارقة اليوم مبادرة «حطبكم علينا» للعام الرابع، كإحدى المبادرات البيئية المجتمعية التي باتت تحرص على تنفيذها سنوياً بهدف توفير جذوع الأشجار الناجمة عن عمليات الصيانة والتقليم،لمواطني إمارة الشارقة بشكل مجاني والاستفادة منها مع بداية الأجواء الشتوية المتميزة التي تكثر بها الرحلات الترفيهية للأسر والعائلات في المناطق البرية، وفي إطار حرص البلدية على تنفيذ كافة المبادرات التي تسعد أفراد المجتمع، وذلك وفق متطلبات، أبرزها الحجز المسبق من خلال قنوات الاتصال التابعة للبلدية، وإبراز الهوية الإماراتية في موقع التحميل، ويسمح للمتعامل بحمولة واحدة فقط.

حرص

وأكد سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة أن المجلس البلدي والبلدية يحرصان كل الحرص على تنفيذ المبادرات التي تسعد أفراد المجتمع وتوفير أفضل الخدمات لهم، وتعتبر هذه المبادرة من المبادرات المتميزة التي توفرها البلدية للمواطنين مجاناً للاستفادة منها خلال رحلات البر أو أعمال الديكور.

محافظة

وأوضح أن المبادرة تجسد دور البلدية في المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل لمخلفات الأشجار التي يتم تقليمها وكذلك الأشجار الضارة التي تتم إزالتها كالداماس والغويف واستغلالها بالصورة المثلى.

من جانبه أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية، أن هذه المبادرة تعكس حرص البلدية على تحقيق الاستدامة والاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها من خلال التخلص السليم من جذوع الأشجار الناجمة عن عمليات التقليم والصيانة التي تقوم بها البلدية، واستغلالها بالشكل الأمثل.

ولفت مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن التوزيع سيبدأ اليوم الثلاثاء، وحتى انتهاء الكميّة من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بعد أن يقوم المستفيد بالتواصل مع البلدية عن طريق منصة الواتساب على الرقم 065162455، وإرسال البيانات المطلوبة بما فيها صورة عن الهوية وجواز السفر، ثم يتم تحديد موعد له للتوجه لاستلام الحمولة.

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