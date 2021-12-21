عمليات تفتيش شاملة على مركبات الغاز بدبي وضبط مخالفين

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع التزامها بسلامة مستهلكي غاز البترول المسال في دبي، قامت لجنة تداول المواد البترولية في الإمارة، برئاسة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحملات تفتيشية مشتركة، على مركبات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال (LPG)، مؤخراً، في مناطق مختلفة بهدف تنظيم تداول وتوزيع أسطوانات غاز البترول المسال، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن.

وتم بعد عمليات التفتيش، إيقاف عدد من الشركات المخالفة لقرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021، والمتعلق بشأن تنظيم تداول غاز البترول المسال في إمارة دبي، وتم ضبط عدد من المركبات المخالفة، بما في ذلك تداول أسطوانات غاز البترول المسال بدون تصريح ساري المفعول من المجلس الأعلى للطاقة، وحيازة أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، وحيازة أختام مزورة لمصانع تعبئة معتمدة في دبي. وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «إن الهدف الرئيس من إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021، هو وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال، من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة، طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة».

حماية المستهلكين

وشدد الطاير على أهمية الحملات التفتيشية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لحماية المستهلكين والأفراد من الانتهاكات في هذا القطاع الحيوي المهم. وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، رئيس لجنة دبي لتداول المواد البترولية: «نود أن نتقدم بالشكر للجهات المشاركة في الحملات التفتيشية، كل من شرطة دبي، وبلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والدفاع المدني، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغاز الإمارات، وإمارات، وأدنوك».

التأكد من الختم

للتأكد من أن أسطوانات غاز البترول المسال متوافقة مع القواعد واللوائح، يجب على المستهلكين طلب إيصالات أسطوانة غاز البترول المسال بعد الشراء، والتحقق من الختم الموجود أعلى صمام أسطوانات غاز البترول المسال، للتأكد من تعبئة الأسطوانة بأمان، بمنتج غاز البترول المسال الصحيح، من قبل مصانع التعبئة المرخصة في إمارة دبي.

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