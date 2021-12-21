206 تصاريح لمخيمات شتوية في الفقيت بدبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة لـ«البيان» بأن البلدية أصدرت منذ بداية شهر نوفمبر 2021 وحتى تاريخه تصاريح لإقامة (206) مخيمات شتوية مؤقتة في منطقة الفقيت، وذلك بعد استيفائها الاشتراطات كافة والتي من شأنها المحافظة على الصحة العامة والسلامة البيئية والمظهر الحضاري للمنطقة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.

13 كرفاناً

وأشار اليماحي أن البلدية قامت بعمل خطة لتوزيع المخيمات في منطقة الفقيت وتحديد المخيمات بمساحات محددة وبأماكن مناسبة، إلى جانب توفير الأماكن لأصحاب الرخص التجارية لممارسة أنشطتهم في المنطقة لفترة محددة، وتم إصدار «13» تصريح كرفان لبيع المواد الغذائية، وذلك بهدف دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الأسر المنتجة، التي يتم متابعتها بصفة مستمرة من قبل مفتشي البلدية للتأكد من تطبيقها معايير الصحة العامة المتعلقة بالنظافة العامة وطريقة حفظ الطعام للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

لافتاً أن البلدية حرصت على توزيع مطويات تتضمن إرشادات وتعليمات حول التخييم عند إصدار ترخيص الموافقة بالتخييم، وتم ترقيم المخيمات وإرفاقها بلوحة أرقام الطوارئ لتقديم أفضل الخدمات لرواد المنطقة وزائريها.

مناطق للتخييم

وقال اليماحي إن بلدية دبا الفجيرة حريصة على تكثيف جهودها من أجل راحة وسعادة الجمهور، حيث تعمل وفق آلية عمل منظمة تقوم فيها على تجهيز مناطق التخييم في فصل الشتاء، من خلال الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي للمناطق السياحية التابعة لها، حيث أولت البلدية اهتماماً كبيراً بالنظافة العامة للمناطق السياحية، والقيام بحملات نظافة بشكل دوري لإزالة المخلفات الموجودة خلال فترة التخييم، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي في مجال حماية البيئة، الذي يعتبر ضمن خطتها الاستراتيجية، لكي تظل المنطقة نظيفة باعتبارها وجهة طبيعية مهمة للزائرين والسائحين والمقيمين، من أجل أن يستمتع الزوار بأجواء شتوية مريحة وسط خدمات ومرافق تلبي حاجتهم.

633 جولة

وأفاد المهندس اليماحي أن البلدية نفذت عدداً من حملاتها الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المحلات والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، حيث بلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي (633) جولة تفتيشية، تضمنت حوالي 489 زيارة تفتيشية على المحلات، و(144) زيارة على أسواق اللحوم والأسماك والخضروات، حيث تم توجيه (42) إنذاراً للمخالفين وتحرير (108) مخالفات، كما تم مصادرة (264) كجم من مواد غذائية و(2) كجم من المواد الاستهلاكية، وذلك لعدم استيفائهم للاشتراطات الصحية، إلى جانب مصادرة (1) كجم من المواد المحظورة.

جهود مكثفة

وأوضح بأن فرق التفتيش في البلدية سيواصلون جهودهم المكثفة في مختلف مناطق مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، لمنع أية تجاوزات حيث لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة وتعتبر صحة وسلامة المستهلك من أولويات البلدية.

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