بدء الدورة الثامنة لحملة «الماء لصحة الكلى» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملتها السنوية «الماء لصحة الكلى» للعام الثامن على التوالي، وتأتي هذا العام تحت شعار «اشرب الماء لتعزيز طاقتك»، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع والأيدي العاملة على وجه الخصوص، بأهمية شرب الماء بكميات كافية لتعزيز طاقاتهم والحفاظ على صحة الكلى.

وشملت الحملة في يومها الأول، توزيع أكثر من 3000 عبوة مياه مقدمة من شركة زلال للمياه، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وشركة «بيئة» ومتطوعين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على اليد العاملة في المنطقة الصناعية الرابعة، كما تتضمن الحملة توزيع عبوات في منطقة الخزامية بالقرب من مستشفى القاسمي في 23 من ديسمبر الجاري.

سلوكيات

وقالت مريم خلفان بن دخين، رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى: نحرص في الجمعية على تنظيم حملة «الماء لصحة الكلى» بشكل سنوي انطلاقاً من أهدافنا في تعزيز السلوكيات والطرق التي تسهم في المحافظة على سلامة الكلى بين جميع أفراد المجتمع.

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