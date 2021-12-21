3772 مراجعة لقسم النساء والولادة بمستشفى دبي منذ بداية 2021

المصدر: دبي - البيان

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بلغ عدد الحوامل اللواتي راجعن قسم النساء والولادة بمستشفى دبي منذ بداية العام الجاري 3772 سيدة تلقين كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال وحدة طب الأمومة والولادة التي تضم مجموعة من العيادات التخصصية والمشتركة مع الأقسام الطبية الأخرى.

ويتم تقديم خدمات الرعاية الطبية الدقيقة للحوامل ذوات الخطورة العالية ممن تتطلب حالاتهن رعاية طبية مشتركة من تخصصات مختلفة للحد من المضاعفات المتوقع حدوثها، حيث يتم متابعة المريضة في الزيارة الطبية الواحدة من قبل كادر طبي متكامل من الاختصاصات المطلوبة لمناقشة الخطة العلاجية دون حاجة المريضة لزيارات متعددة لأقسام طبية مختلفة، وذلك حرصاً على سلامة الأم الحامل وجنينها وتحقيق أقصى درجات السعادة والراحة للأمهات الحوامل.

حلول

وأكدت الدكتورة مريم الريسي المدير التنفيذي لمستشفى دبي الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي بشكل عام ومستشفى دبي بشكل خاص لتقديم خدمات متميزة للمرضى وفقاً لأفضل الممارسات والبروتوكولات العالمية ومن خلال نخبة من الأطباء المتخصصين القادرين على التعامل مع مختلف الحالات المرضية وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية.

واستعرضت الخدمات المتعددة التي تقدمها عيادة الحمل المبكر ودورها في متابعة النساء في الأشهر الـ3 الأولى من الحمل من خلال التقييم الأولي لمخاطر الحمل المتوقعة بناءً على معطيات الحالة الصحية للمريضة قبيل الحمل، والتاريخ الطبي الولادي السابق، ووضع خطة علاجية متكاملة، وإحالتهن إلى الأقسام التخصصية الأخرى إن استدعت الضرورة ذلك للحد من مخاطر الحمل المتوقعة وتقديم العلاجات اللازمة في الوقت المناسب.

وتقوم العيادة التي استقبلت منذ بداية العام الجاري 1104 سيدات بمتابعة حالات الحمل غير الطبيعية كالحمل العنقودي، والحمل خارج الرحم ومن تتطلب حالتهن متابعة خاصة ومنتظمة خلال فترة العلاج وما بعده، إضافة إلى تسجيل ومتابعة الحوامل المطعمات ضد «كوفيد 19» قبيل أو في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وتوثيق الحالات للمتابعة فيما بعد.

تاريخ طبي

وأوضحت الدكتورة الريسي الخدمات التي تقدمها عيادة طب الأمومة والأجنة المتعلقة التي تقوم بمتابعة الحوامل اللواتي يعاني أجنتهن من مشاكل خلقية وجينية معينة أو ممن لديهن تاريخ طبي لطفرات وراثية جينية تتطلب إجراء فحوصات تشخيصية تداخلية ذات دقة عالية لتشخيص الحالات الجينية والوراثية ومتابعة الحمل طبقاً للتشخيص المعتمد.

وتقوم العيادة التي استقبلت منذ بداية العام الجاري 1230 سيدة بمتابعة الحوامل ذوات الخطورة العالية مثل حالات تعدد الأجنة ذوات المشيمة المشتركة، وقصور النمو الجنيني وغيرها من الحالات حيث يتم متابعة هذه الحالات من قبل فريق طبي متخصص، ووضع خطة متابعة متكاملة خلال فترة الحمل للحد من مخاطر الحمل المتوقعة والكشف المبكر عنها إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والطبي للمرأة الحامل طوال فترة الحمل.

تعاون مشترك

وأشارت إلى الدور الرائد الذي تقوم به عيادة فحص صدى قلب الجنين بالتعاون مع قسم القلب للأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي والتي تم استحداثها منتصف عام 2015، حيث يتم إجراء فحص صدى قلب الجنين من قبل كوادر طبية متخصصة في هذا المجال للحصول على التشخيص المبكر لتشوهات القلب الخلقية لدى الحوامل ذوات الخطورة العالية ممن يعانين من مرض السكري، ومرض الذئبة الحمراء، وأمراض الروماتزم، والتاريخ الطبي والعائلي لمشاكل القلب الخلقي وغيرها من الحالات، كما يعمل الفريق الطبي المختص المكون من استشاري قلب الأطفال بالتعاون مع أخصائي النساء والولادة بتشخيص الحالة المرضية ومتابعتها أثناء الحمل ومناقشتها مع الأهل ووضع خطة علاجية متكاملة للمولود الحديث بإشراف مباشر من قبل الفريق الطبي وإجراء التداخلات الطبية الجراحية العلاجية الضرورية للوليد لحين استقرار الحالة وإحالته لاحقاً لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال لإتمام رحلة العلاج وإجراء التداخلات الجراحية الكبرى إذا دعت الحاجة لذلك.

وأشارت إلى الحرص البالغ الذي توليه العيادة التي استقبلت منذ بداية العام الجاري 640 سيدة حاملاً لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرأة الحامل من قبل فريق طبي متخصص مع الشرح الكامل لحالة الجنين والاعتلال القلبي الخلقي المشخص والاختلاطات المتوقع حدوثها أثناء الحمل وما بعد الولادة، والخطة العلاجية المتبعة من قبل الفريق الطبي بالتعاون مع أطباء الأطفال الخدج، وهو الأمر الذي يلعب دوراً فاعلاً في تقديم الدعم النفسي والمساعدة الطبية للتعامل مع الحالة الحرجة للمولود.

رعاية

واستعرضت الدكتورة لما خالد استشاري ومدير إدارة أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي الخدمات المتعددة التي تقدمها عيادة رعاية الحوامل وداء السكري المشتركة بالتعاون مع قسم الغدد الصماء بالمستشفى، والتي تم استحداثها عام 2016 لمتابعة الحوامل المصابات بداء السكري قبيل أو أثناء الحمل من قبل أطباء الغدد الصماء والنساء والولادة في نفس الوقت، حيث يتم تنظيم جرعات العلاج للحصول على أفضل نتائج لمستويات السكري في الدم بالتزامن مع متابعة سير الحمل خلال مراحل الحمل وما بعده، مشيرة إلى النتائج المتميزة التي حققتها العيادة ودورها الرائد في تقليل نسبة الإدخال للمستشفى من أجل تنظيم معدلات سكري الحمل وزيادة رضا المرضى على حدٍ سواء. واستقبلت العيادة منذ بداية العام الجاري 450 سيدة.

متابعة

وأوضحت أن عيادة رعاية الحوامل وأمراض الروماتيزم المشتركة تقدم بالتعاون مع قسم أمراض الروماتزم بمستشفى دبي خدمات متعددة للنساء المصابات بأمراض الروماتزم المختلفة خلال فريق طبي مشترك من قسمي النساء والولادة والروماتيزم، حيث تتم متابعة المريضات قبيل الحمل للتأكد من استقرار الحالة الطبية وسلامة الأم وجاهزيتها الطبية للحمل للحد من الاختلاطات الطبية عند حدوث الحمل أثناء فترات المرض النشطة، مع استمرار المتابعة الطبية خلال فترة الحمل كاملة للحد من احتمالية نشاط المرض بالتزامن مع متابعة سير الحمل من أجل رفع مستوى الرعاية الصحية وتسهيل رحلة العلاج لهن، حيث يتم تقييم الوضع الصحي للمرأة الحامل واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحد من المضاعفات المتوقع حدوثها ووضع خطة متكاملة لها أثناء فترة الحمل والولادة للحصول على أفضل النتائج المرجوة لافتة إلى أن العيادة استقبلت منذ بداية العام الجاري 277 سيدة.

خدمات مشتركة

تقدم عيادة رعاية الحوامل وأمراض القلب خدماتها المشتركة بالتعاون مع قسم أمراض القلب، حيث تقوم بمتابعة الحوامل المصابات بأمراض قلبية ممن تتطلب حالتهن المرضية المتابعة الدقيقة من استشاري أمراض القلب التخصصي للسيطرة على نشاط القلب والدورة الدموية أثناء الحمل مع وصف العلاجات الطبية اللازمة وإجراء فحص صدى القلب إذا دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى الاستمرار بمتابعة سير الحمل من قبل أخصائي النساء والولادة، كما يعمل الفريق المختص على وضع خطة علاجية متكاملة للمرأة أثناء فترة المخاض والولادة مما يسهم في تقديم الرعاية الطبية الضرورية في الوقت والمكان المناسب دون أدنى تأخير، حيث بلغ عدد الحوامل المستفيدات من خدمات العيادة 71 سيدة منذ بداية العام الجاري.

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